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MLB: Antonio Senzatela sigue intratable como relevista y domina a San Diego

El derecho de Colorado vive uno de sus mejores inicios de temporada hasta los momentos

Por

Josué Porras Estebanot
Sabado, 11 de abril de 2026 a las 03:06 pm
MLB: Antonio Senzatela sigue intratable como relevista y domina a San Diego
Antonio Senzatela / Foto: AP
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La temporada 2026 de Antonio Senzatela sigue con su inicio sorprendente. El derecho de Colorado ha asumido un nuevo rol en el equipo, esta vez como relevista, y los resultados son realmente prometedores. El diestro, quien ha ganado velocidad en sus envíos, ha lucido dominante en cada una de sus apariciones, y ha sido una noticia grata para su organización.

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Este viernes 10 de abril, el diestro tuvo una sólida actuación ante Padres de San Diego, en donde se mostró firme a pesar de la derrota de los suyos. El oriundo de Valencia mantuvo a raya a la toletería fraile, para mejorar todavía más sus impresionantes números en esta campaña.

Senzatela sigue dominando

Y es que, en efecto, Antonio Senzatela tuvo una jornada sumamente positiva ante San Diego, al lanzar por espacio de una entrada y dos tercios, en los que recetó tres ponches, no permitió ni un solo imparable, y concedió solamente par de boletos, para silenciar a la toletería fraile.

Gracias a esta excelente y sólida actuación, el serpentinero sigue con su efectividad en 0.00 hasta los momentos, además de acumular 12 ponches en nueve innings completos de labor, y tiene un WHIP sumamente sólido de 0.56, por lo que ha sido la mejor arma del bullpen rocoso en lo que va de campaña.

 

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