Integrante de Guaco presenta dificultades de salud: "Un descanso temporal"

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Guaco “La súper banda de Venezuela”, enfrenta momentos difíciles por la situación de salud de Ángel Delgado. A través de un comunicado informaron que el artista debe salir de manera temporal de las presentaciones para poder recuperarse.

Comunicado de Guaco

“Queremos informarles que nuestro cantante Ángel Delgado se tomará un descanso temporal de los escenarios para atender su salud con toda la dedicación que merece”, escribieron en el texto posteado en Instagram.

Aunque no revelaron qué situación padece Delgado, indicaron que el equipo se mantiene unido enviando las mejores vibras para que pueda estar muy pronto de regreso.

“Mientras tanto, la agrupación continuará con sus presentaciones, llevando nuestra música con el mismo amor de siempre”, destacaron.

La publicación no se tardó en llenar de mensajes de fuerza y mucha salud para el cantante, uno de ellos del periodista Eduardo Rodríguez, quien escribió: “Dios y nuestras oraciones contigo Ángel”.

La última publicación en Instagram del artista fue el pasado 14 de febrero, dedicando un mensaje de amor a su hija.

¿Quién es Ángel Delgado?

El joven nació el 31 de Julio de 1999 en Maracaibo, estado Zulia. Es cantante, guitarrista y estudió pianos complementarios y canto lírico en el conservatorio de música José Luis Paz en Maracaibo.

Participó en el documental de Alex Tienda con la canción "Venezuela".

En agosto del 2023 hizo su entrada a la popular banda, estando hoy con Gustavo Aguado, Frank Rojas y Elahim David.