Real Madrid: Todo o nada en Múnich para salvar la temporada

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Real Madrid no hizo un mal juego contra el Girona en la Jornada 31 de LaLiga. A pesar de eso, el empate fue un resultado insuficiente para mantenerse en la pelea por el campeonato español. En ese contexto, se juegan toda la temporada en la eliminatoria contra Bayern Múnich.

Álvaro Arbeloa y sus dirigidos lo tienen claro: "Tenemos que ir a Alemania a ganar convencidos y a morir allí". No hay otro mensaje que necesiten los jugadores, es el único que puede hacer efecto. La afición está descontenta por las constantes desconexiones que sufren en liga.

Lo único que favorece al Madrid en esta situación, es que generalmente cuando se centran en una competición logran resultados positivos. Sin embargo, lo mal que están atacando y la pésima eficacia de los delanteros no dan buenas sensaciones. Mucho que mejorar en un par de días.

Real Madrid depende de la genialidad de su tridente

Con Vinicius Jr, Kylian Mbappé y Jude Bellingham en plenitud, el madridismo mantiene la fe intacta. Este tridente de gala representa la máxima amenaza para cualquier defensa europea; siendo clave para remontar en Múnich y salvar el curso del Real Madrid con grandeza.

La combinación de velocidad, pegada y llegada desde segunda línea convierte a los blancos en un equipo impredecible. El éxito en Alemania dependerá de la conexión entre estas tres figuras, quienes tienen la misión de demostrar que, con su talento, nada es imposible.

Otro jugador que será determinante en ataque y defensa es Federico Valverde. El jugador con mejor estado de forma del equipo blanco en lo que va de año, con un recorrido impresionante y pegada. El tridente será clave, pero la aportación en ambos lados del terreno del uruguayo también.

14 juegos entre Bayern vs Real Madrid en eliminatorias de Champions