Marco Antonio Solís: Toda la verdad detrás de la supuesta muerte de "El Buki"

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El cantante y compositor mexicano Marco Antonio Solís, es foco de comentarios en redes sociales, por un video donde anunciaban su muerte a los 66 años. El clip que es viral, ha despertado un sinfín de comentarios de preocupación.

Un falso video con IA

Solis uno de los cantantes más exitosos de México, con temas únicos y cargados de amor, fue víctima de la Inteligencia Artificial, como también lo han sido Ana Gabriel, Ana María Polo, Florinda Meza, Paty Chapoy, entre otros.

El video publicado en la red social TikTok decía: “El Buky” perdió la vida hace horas”, siendo una noticia totalmente falsa y sin sentido, que ocasionó una revolución de comentarios de dudas y hasta condolencias para los familiares de Marco Antonio.

“Lamentamos profundamente la terrible noticia del fallecimiento del cantante Marco Antonio Solís. Les enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos en este momento tan difícil", dice el polémico clip.

En este sentido, anuncian en el video que el intérprete de grandes hits musicales como “Invéntame”, “Si no te hubieras ido” y “Mi eterno amor secreto”, murió de manera repentina al lado de su familia.

Marco activo en Instagram

No es la primera ocasión que el artista es tendencia por una supuesta muerte, en el pasado atravesó la misma situación, en especial en el año 2021, cuando revelaron que según había fallecido en un accidente de tránsito.

El nacido el 29 de diciembre de 1959, registró actividad en su perfil de Instagram, en el que acumula 3,9 millones de seguidores.

Realizó la mañana de este sábado 11 de abril dos publicaciones en sus historias.