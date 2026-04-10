Campeonato Venezolano de Automovilismo cambia su calendario 2026

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La organización del Campeonato Venezolano de Automovilismo (CVA) informó en sus redes sociales que fue reestructurado el calendario de la temporada 2026; recordemos que la campaña estaba prevista para que comenzara en el mes de abril.

Para este año se establecieron cinco válidas y el nuevo calendario comenzará el día 31 de mayo en el Autódromo Internacional de Turagua. Asimismo, la organización dejó un mes de descanso entre cada evento para que los equipos y pilotos se pudieran preparar mejor de cara a cada carrera.

Asimismo, el CVA estableció que para la última fecha en el mes de diciembre, será una carrera de larga duración, la cual aún se desconoce de cuánto tiempo será la carrera.

Calendario

31 de mayo - Turagua

12 de julio - Ciudad Guayana

20 de septiembre - Ciudad Guayana

01 de noviembre - Turagua

13 de diciembre - Ciudad Guayana

¿Dónde se correrá el CVA?

Para 2026, solo dos de los tres circuitos activos en Venezuela estarán presentes en la temporada 2026. El primero de ellos es el Autódromo Internacional de Turagua Pancho Pepe Cróquer, que fue inaugurado en 1972 y en la actualidad tiene una longitud de 2.350 metros de recorrido.

El otro circuito que albergará tres de las cinco válidas será el Autódromo Internacional Simón Bolívar, ubicado en Ciudad Guayana, estado Bolívar. Este trazado tiene un recorrido de un poco más de 2 kilómetros y fue restaurado en 2025.

Categorías del CVA

El Campeonato Venezolano de Automovilismo para esta campaña tendrá en pista a cinco categorías: Easy Civic Pro, Fórmula Quik en sus divisiones Experto, Novato y Femenino y la Fórmula 1600.