Exintegrante de Guaco rompe los corazones de sus fans al anunciar que se casa

Creativa y muy romántica fue la petición de mano que realizó el cantante Ronald Borjas, a su novia Carolina Tepedino en su propia fiesta de cumpleaños, que ha hecho revolucionar las redes sociales, este viernes 3 de mayo con el amoroso video.

En el audiovisual se aprecia al zuliano en la compañía de otros músicos tocando salsa y de manera sorpresiva saca el anillo y le dice: “Esta canción se llama “Bailemos otra vez”, te pregunto ¿Si quieres bailar conmigo eternamente”, expresó el artista, a lo que Tepedino no dudo en responde emocionada. “Sí papi, acepto”.

Tras las románticas palabras, la mujer saca “la roca” de una cajita y se la coloca emocionada, levantando gritos y aplausos entre todos los invitados presentes a la celebración, por lo que en los próximos meses el cantante que se ha robado el corazón de muchas mujeres en Venezuela por su físico, será un hombre casado.

“Esta noche me despecho”, “Si, yo quería ser esa mujer”, “Mi corazón partido en mil pesado se me casa mi marido. No puede ser”, son algunos de los comentarios.

Más detalles del amor

En el 2022 en exintegrante de la agrupación Guaco, dio a conocer que Carolina Tepedino era la dueña de su corazoncito. Desde ese entonces en su cuenta de la camarita el intérprete de “Te mentiría” comparte fotos y videos de momentos especiales junto a su futura esposa en eventos.

En su cuenta personal de Instagram, la futura señora de Borjas asegura que nació en Texas, Estados Unidos, pero criada en Venezuela. Además, tiene 37 mil seguidores con los cuales comparte contenido del cuerpazo que se gasta y lo dedicada que es al ejercicio.