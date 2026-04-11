El Barcelona sentencia el derbi y acaricia el título de Liga

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El FC Barcelona dio un golpe de autoridad sobre la mesa este fin de semana al arrollar al Espanyol en una nueva edición del derbi catalán. Los azulgranas no solo se llevaron el orgullo de la ciudad, sino tres puntos de oro que los dejan a un paso de la gloria en el campeonato doméstico.

Con esta victoria, el conjunto dirigido por Hansi Flick alcanza los 79 puntos, ampliando su ventaja a una distancia de nueve unidades sobre el Real Madrid, que se mantiene en el segundo puesto con 70.

Festival goleador en el Camp Nou

El dominio culé fue absoluto desde el pitido inicial, con un doblete de Ferran Torres, quien rompió la mala racha para volver a celebrar con sus compañeros. Ya en el segundo tiempo, el Espanyol descontó con un gran gol de Pol Lozano, sin embargo, no fue suficiente para empatar.

Al final de la segunda mitad, Lamine Yamal y Marcus Rashford definieron el partido y le dieron tranquilidad a los aficiciones presentes en el Spotify Camp Nou.

Próxima parada, la Champions League

Ahora bien, pese a la euforia por el resultado liguero, el vestuario azulgrana no tiene tiempo para relajaciones. El enfoque de Flick y sus jugadores se traslada ahora de inmediato a la UEFA Champions League.

El Barcelona recibirá al Atlético de Madrid en el partido de vuelta de los cuartos de final, con la difícil misión de remontar el 2-0 adverso sufrido en la ida.

Conseguir el pase a las semifinales es el gran objetivo de la semana para un equipo que sueña con el doblete, pero que primero deberá descifrar el muro de los dirigidos por el "Cholo" Simeone en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.