Cholo Simeone y su contundente respuesta al FC Barcelona

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Diego Simeone es uno de los estrategas con mayor personalidad del fútbol. Un DT con un carácter claro y respuestas que no dejan indiferente a nadie. Tras la victoria del Atlético y las quejar arbitrales de los blaugranas, por dos jugadas polémicas, el argentino lo sentenció con ironía.

El Cholo no se dejó amedrentar por el ruido generado desde la Ciudad Condal tras la victoria 0-2. El estratega argentino afirmó que, al residir en Madrid, el grupo convive diariamente con escenarios de presión. Razón por lo que las declaraciones de Hansi Flick no logran nada en el club.

Simeone fue contundente: "Soy muy respetuoso, vivimos en Madrid y estamos muy acostumbrados a esas situaciones, creo que es fácil de entender, así que no nos moviliza nada". La respuesta blinda al Atlético de Madrid sobre las polémicas y los mantiene enfocados en los juegos.

Diego 'Cholo' Simeone y la psicología en las eliminatorias directas

Diego Simeone no permite que la plantilla se desenfoque antes de la visita a Sevilla por la Jornada 31 de LaLiga. Luego de este encuentro, que se prevé que juegue un equipo mixto; estarán totalmente centrados en la eliminatoria contra el FC Barcelona por cuartos de Champions League.

El Cholo sabe que la atención mediática será fundamental para que sus jugadores mantengan la calma en la vuelta. El club está acostumbrado a esta clase de partidos y saben que deben evitar la distracción y la presión externa para lograr un resultado positivo.

La solidez defensiva será clave para el Atlético de cara a la vuelta de Champions. Sin embargo, el equipo tal cual como ha jugado en casa, será una máquina ofensiva en los primeros 20 minutos. La idea sería marcar y meterle más presión al Barca con un resultado en contra.

Atlético vs FC Barcelona eliminatorias en Champions League

Atlético de Madrid ha enfrentado en 2 ocasiones al FC Barcelona en Champions League. Han sido ambos partidos en cuartos de final con resultados favorables para el Atleti. De hecho, se ha repetido en ambas ocasiones, la vuelta en Madrid, donde los del Cholo sentenciaron la eliminatoria.

Así quedaron los duelos entre Atlético vs Barca en Champions: