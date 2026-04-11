María Gabriela de Faría se bautizó en California y las imágenes enternece

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Un momento de fe, espiritualidad y devoción a Dios, fue lo que vivió la actriz venezolana María Gabriela de Faría. La criolla se bautizó en una iglesia cristiana de Los Ángeles, California.

Bautizo de la artista

A través de las redes sociales se hicieron virales imágenes y videos del momento exacto que la actriz recibe el bautizó, muy emocionada y con la enorme sonrisa que por siempre la ha caracterizado.

Con una camisa negra y el cabello suelto, María Gabriela vivió la bonita ceremonia mediante agua y el Espíritu Santo.

“El mejor día de mi vida”, escribió la artista de 33 años en sus historias de Instagram.

Fue en la Iglesia Antigua de Pasadena, donde se bautizó la criolla, quien el año pasado realizó el papel de Angela Spica, en la película “Superman”, de James Gunn.

Amigos reunidos

A la celebración del bautizó estuvieron presentes grandes amigos de María Gabriela, como Edgar Ramírez, Prakriti Maduro y por supuesto, su esposo, el también actor Christian McGaffney.

Los mencionados junto a otros amigos, compartieron en casa degustando una buena arepa venezolana.

La artista optó por llevar un vestido muy colorido, y aprovechar a todos los presentes para hacer el popular tred “Toco Toco To”, de Rawayana.

Fue un momento de mucha religión y respeto para la venezolana, quien brilla y sigue buscando oportunidades en Hollywood.