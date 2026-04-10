Ajuste contenido: La clave que la convierte en amenaza para la primera válida en La Rinconada

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Este domingo, la primera válida del 5y6 nacional en el Hipódromo La Rinconada promete ser una de las competencias más emocionantes de la jornada. Y si hay un nombre que a esta hora genera susurros entre los entendidos, es el de la yegua Kate And Me que reapareció recientemente.

No es un secreto que, en el mundo hípico, el "ajuste" es el pulso de la condición de un ejemplar, y todo indica que la alazana para esta esta cita goza de un estado inmejorable.

Amenaza: La Rinconada Primera Válida Dividendo Ajuste

Las últimas semanas de trabajo de Kate And Me han sido observadas con lupa por nuestro equipo, y los reportes son contundentes: la alazana se ha mostrado contenida y excelente, que a las claras deja la impresión de que ha superado cualquier contratiempo que pudiera haberla afectado en presentaciones anteriores. Su galopar fluido y la manera en que ha asimilado los ejercicios previos no dejan dudas sobre su excelente estado físico.

El jueves 09 de abril, la presentada por Gabriel Márquez trabajó: 13,3 26,2 38,3 (600MTS) (EP) 52,3/ 2da vuelta, contenida y excelente con remate de 12,1 con traqueador J. Medina, de acuerdo con la hoja de ajustes publicada por la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Este ajuste "a punto" la convierte en una rival de cuidado, especialmente si se considera que la primera válida luce muy pareja y su resultado se puede convertir en una sorpresa. Aunque no figure entre la principal favorita de la fanaticada, Kate And Me posee el fondo y la capacidad para atropellar en los metros finales si la carrera se plantea favorablemente. Su preparación minuciosa sugiere que está lista para dar lo mejor de sí y que buscará capitalizar cualquier oportunidad que se le presente.

Su actuación más reciente ocurrió durante su reaparición de esta temporada en un trayecto de 1.100 metros. En esa oportunidad ocupó la sexta posición, en una competencia donde la importada Miss Paola (USA) obtuvo la victoria. A la fecha, la pupila del Stud “Don Rafael V” registra un triunfo tras ocho presentaciones en la pista.

En una carrera donde la estrategia y la resistencia serán clave, el buen ajuste de Kate And Me podría marcar la diferencia. Es de esas ejemplares que, con el trabajo adecuado y el timing preciso, pueden "crecerse" en la pista y dejar boquiabiertos a muchos.

Principales Favoritas: Yeguas Datos Hípicos La Rinconada