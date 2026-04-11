Reynaldo Armas reaparece tras problemas de salud y con buenas noticias

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Renovado, cantando y con gran sonrisa, fue como apareció el cantante y compositor venezolano Reynaldo Armas, en su perfil de Instagram. El artista expresó palabras de cariño a sus seguidores por los mensajes de preocupación.

Fue el pasado 10 de marzo que se conoció que el popular “Cardenal Sabanero”, sufrió un percance de salud, que lo llevó a estar recluido 30 días en un centro de Bogotá, Colombia.

Reynaldo para rato

El artista apareció en el clip cantando su popular tema “El Cuarto de los recuerdos”, y expresando que ha sido un largo tiempo de ausencia de los escenarios, música y el público. Pero, que está totalmente listo para volver por todo lo alto, haciendo lo que más ama, cantar.

“Ya me encuentro aquí muy bien de salud, esperando el momento para salir nuevamente al ruedo y encontrarme con ustedes, que tanto me hacen falta. Quiero verlos, tocarlos y dedicarles mis canciones”, expresó el ganador del Latin Grammy.

En este sentido, envió un gran abrazo aquellas personas que se tomaron el tiempo de orar y pedir por su recuperación.

“Gracias por todo ese cariño que permanentemente ustedes me brindan. Papá Dios sabe cuánto los amo. Arpa, arpa y más arrrrrpaaa”, destacó.

¿Qué le pasó al artista?

En marzo Reynaldo publicó un video en silla de ruedas y desde la Fundación Santa Fe de Bogotá, hablando que había pasado días complicados.

La situación de salud se derivó a complicaciones surgidas tras una intervención quirúrgica lumbar, que le realizaron a finales del año 2025.

"Saliendo después de 30 días hospitalizado. Han sido días muy largos, tediosos y fuertes. Todo el mundo me trató muy bien. Gracias a los médicos, enfermeras y personas de mantenimiento, de corazón gracias", contó el llanero.