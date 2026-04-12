MLB: Moisés Ballesteros iguala su marca de jonrones con este sensacional batazo

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Moisés Ballesteros continúa dando de qué hablar en esta temporada 2026 de las Grandes Ligas. Y es que su rendimiento con el madero se consolida cada vez más, algo que sin dudas es una excelente noticia para los Cachorros de Chicago.

En la jornada de este domingo, el pelotero perteneciente a los Leones del Caracas se fue para la calle con su segundo jonrón de la campaña, lo que le permitió igualar la cifra que dejó el año pasado cuando lo ascendieron por primera vez al Big Show.

La conexión llegó a la altura del tercer episodio luego de dos outs. Allí, Moisés Ballesteros sacó de abajo una recta para enviarla con dirección al jardín central, con una velocidad de salida de 101.9 mph y con una distancia de 427 pies.

Ballesteros no baja la marcha

De esta manera, el oriundo de Los Teques también sumó su carrera impulsada número seis de la temporada, así como la quinta anotada. Ambas cifras lo posicionan en el cuarto y sexto lugar entre los peloteros de Chicago.

Además, vale resaltar que empató a sus compañeros Alex Bregman, Matt Shaw, y Dansby Swanson en el segundo puesto entre los máximos jonroneros, solo superados por Ian Happ (4).