MLB: ¡Ley del ex! Willson Contreras castiga a San Luis con inmenso cuadrangular

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Willson Contreras está oficialmente encendido. El venezolano llegó a Medias Rojas de Boston con el objetivo de convertirse en uno de los bateadores más importantes del equipo, y de momento, se puede decir que ha estado a la altura de la responsabilidad que se le ha asignado.

Este domingo 12 de abril, alineado como cuarto bate y primera base del equipo patirrojo, el mayor de los hermanos Contreras volvió a demostrar de qué está hecho, al aplicar la famosa e infalible "ley del ex" ante Cardenales de San Luis, con su tercer cuadrangular de la zafra, uno que sirve para darle la ventaja parcial a su nuevo equipo.

Willson Contreras de nuevo para la calle

En el propio primer episodio del duelo entre Medias Rojas de Boston y Cardenales de San Luis, que se juega en el Busch Stadium de San Luis, Willson Contreras hizo gala de todo su poder con el madero, al sonar un poderoso vuelacercas ante los envíos del lanzador estadounidense Andre Pallante, para traerse las dos primeras carreras del juego de pelota.

Con mucha habilidad y fuerza, el inicialista criollo no falló un sinker de Pallante que se quedó en la zona de poder, para mandar la bola a volar por todo el jardín central, a una distancia de 411 pies, y con una velocidad de salida de 106.2 millas por hora, que demuestra la contundencia que tuvo la conexión.

Este es el tercer estacazo de Willson Contreras en lo que va de la temporada 2026, y además, logró llegar también a las 10 carreras remolcadas, para ser el primer jugador de los Medias Rojas en llegar a doble dígito en esa estadística en la presente campaña. Sin duda, los venezolanos están al mando de la toletería patirroja.