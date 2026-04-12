MLB: Martín Pérez brilla ante Cleveland pero no consigue respaldo ofensivo

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Martín Pérez está totalmente enfocado en ganarse un lugar en la rotación de Atlanta, y de momento, parece bien encaminado para lograrlo. El veterano zurdo criollo se ha visto bastante bien en sus actuaciones con los Bravos, y este sábado 11 de abril tuvo una excelente salida que sirve para reafirmar su buen momento.

El serpentinero subió a la lomita para medirse a la ofensiva de los Guardianes de Cleveland, a quienes pudo silenciar de buena manera. En cinco episodios completos de labor, permitió tan solo dos imparables y una carrera limpia, además de conceder tres boletos y lograr par de ponches. Sin embargo, no tuvo apoyo ofensivo, por lo que su actuación no tuvo el final esperado.

Martín Pérez sucumbe de forma injusta

A pesar de lograr una apertura formidable ante Guardianes de Cleveland, Martín Pérez sumó su primera derrota de la temporada 2026 de las Grandes Ligas, ya que la ofensva de Atlanta no pudo descifrar al abridor rival, Parker Messick, quien también lanzó un juegazo, al acumular 6.2 entradas en blanco, con solo cuatro inatrapables recibidos y cinco ponches recetados.

El zurdo venezolano recibió un cuadrangular en el primer episodio, en manos de José Ramírez. Desde entonces, logró ajustar y lucir realmente fuerte en la lomita, pero los bates de los Bravos no consiguieron la fórmula para respaldar ese trabajo.

Con esta apertura, Martín Pérez muestra una efectividad más que sólida de 3.14 en las tres apariciones que acumula en 2026, además de un excelente WHIP de 0.91. Con estos números, Pérez parece encaminarse a tener un puesto en una rotación de Atlanta que ha estado sorprendentemente bien, y que se verá beneficiada mientras el portugueseño mantenga este nivel.