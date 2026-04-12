MLB: Bryan Abreu y su histórico y negativo récord en 2026

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Bryan Abreu a lo largo de su carrera en Grandes Ligas ha demostrado ser resiliente. El dominicano de Astros de Houston no atraviesa su mejor estado de forma en 2026. De hecho, tiene una pésima racha que dicho sea de paso es un récord negativo en la historia de la liga.

Abreu es el único lanzador en la historia de la MLB en registrar en 6 apariciones: 4.0 entradas o menos, dio bases por bolas a 10+ bateadores y permitió 3+ jonrones, con una efectividad de 20.00 o más. Todo esto en un momento donde Astros necesita del mejor nivel de su bullpen.

Para un lanzador de la jerarquía del dominicano, registrar estas cifras lo sitúa como el único lanzador en más de cien años que encadena tal crisis de efectividad. Ya que dicha marca no se ha visto jamas desde que la ERA se convirtió en oficial en ambas ligas en 1913.

Astros de Houston conoce su némesis en 2026

Astros de Houston sabe que su principal problema en 2026 es el pitcheo. Actualmente, la organización ocupa el puesto número 30 en WHIP entre toda la MLB; evidenciando una incapacidad alarmante para retirar bateadores y evitar que las bases se llenen.

Esta debacle desde el montículo no está a la altura de una ofensiva que sigue siendo sumamente competente. No importa cuántas carreras anote el lineup estelar, el esfuerzo de los maderos se diluye porque tanto abridores como relevistas son incapaces de preservar las ventajas.

El colapso del bullpen y la inestabilidad de la rotación han generado una dinámica tóxica donde ninguna diferencia parece suficiente. Si Astros no logra corregir estos registros de efectividad, su potente ataque seguirá siendo desperdiciado en una campaña importante.

Números de Astros de Houston a nivel de pitcheo