MLB: Yordan Álvarez persigue una marca histórica en Liga Americana

Yordan Álvarez está demostrando que es de los peloteros más peligrosos en la caja de bateo de Grandes Ligas. El cubano está en un fantástico estado ofensivo en 2026 con Astros de Houston. De hecho, va por uno de los récords más importantes en Liga Americana.
Álvarez en 15 juegos de temporada con Astros registra 6 cuadrangulares. Una cifra impresionante para un inicio de campaña que lo perfila como uno de los bateadores más letales del año. Con eso en mente, tendría entre ceja y ceja romper la marca de jonrones en un año en LA.
Actualmente Aaron Judge es el pelotero con más HR en una temporada en Liga Americana. En 2022 el pelotero de Yankees de Nueva York registró 62. Yordan en esa línea, proyecta 65 vuelacercas, gracias a sus 6 HR en 15 juegos. Esto sería un récord histórico en MLB para la liga.
Yordan Álvarez candidato real al MVP de Liga Americana
Yordan Álvarez está desarrollando un inicio de temporada espectacular. De hecho, ya en estos momentos con su desempeño con Astros de Houston es un fuerte candidato al MVP de Liga Americana. Eso sí, todo depende de su salud para terminar una temporada como en 2024.
En 2024 tuvo 147 juegos, su mayor marca en Grandes Ligas. En 2026 registra 16 y parece que podría terminar la campaña sin contratiempos. Si logra tener salud y alcanza esos 65 HR que está proyectando, su camino al MVP estará muy bien construido por encima de cualquier rival.
Álvarez en este inicio de temporada es top 3 en: Juegos, CA, HR, BB, OBP, SLG, OPS. Sus registros apoyan una candidatura al MVP, pero seguramente sus números aumentarán cada vez más, cuando agarre el ritmo real de competición. No estamos preparados para sus hazañas.
Números de Yordan Álvarez con Astros de Houston en 2026
Yordan Álvarez está en un fantástico estado de forma, es el líder ofensivo de Astros de Houston en 2026. De hecho, no es el único pelotero encendido entre los texanos, pero sí el que más sobresale en los resúmenes de la televisión. El cubano vive un momento estelar en la liga.
Números de Álvarez en 2026:
- 15 juegos, 50 turnos, 12 anotadas, 18 hits, 4 dobles, 6 jonrones, 14 impulsadas, 14 boletos, 7 ponches, 1 base robada, .360 PRO, .515 OBP, .800 SLG, 1.315 OPS