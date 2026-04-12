MLB: Willson Contreras y su muestra de respeto a San Luis

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Willson Contreras estuvo tres temporadas con Cardenales de San Luis en un paso efímero. Sin embargo, se ganó el cariño de la afición gracias a su gran rendimiento. En pleno 2026 con Medias Rojas de Boston mostró todo su respecto a su viejo club con grandes actuaciones.

Contreras en su primer turno en Busch Stadium recibió una calurosa ovación por parte de su antigua afición. ¿Cómo mostró respeto el pelotero venezolano? De la manera como lo hacen los profesionales, mostrando todo su nivel ofensivo: 8 turnos, 2 hits, 3 impulsadas, .250 PRO.

Willson ha sido determinante en la última victoria de Red Sox. Su juego ofensivo fue clave, pero la defensa que ha venido mostrando es de un Guante de Oro en la inicial. Tiene las ideas claras, que sabe lo que puede aportar y se enfoca en ser decisivo en cada situación de juego.

Willson Conteras entre los más golpeados en Grandes Ligas

Willson Contreras es uno de los peloteros más golpeados en la historia de Grandes Ligas. Ocupa el lugar #43 histórico, pero es el #2 entre los jugadores activos. Una lista dominada por Starling Marte, que por alguna razón lo han golpeado 166 veces en su carrera en la liga.

Top 10 peloteros activos más golpeados de MLB:

Starling Marte: 166 pelotazos Willson Contreras: 132 pelotazos Ty France: 126 pelotazos Freddie Freeman: 114 pelotazos Mike Trout: 108 pelotazos Kris Bryant: 103 pelotazos Eugenio Suárez: 103 pelotazos Randy Arozarena: 101 pelotazos Pete Alonso: 100 pelotazos Salvador Pérez: 97 pelotazos

Números de Willson Contreras con Red Sox en 2026

Willson Contreras aún no ha logrado afianzar su ofensiva en 2026 con Medias Rojas de Boston. Sin embargo, está siendo determinante en defensa, con jugadas bien defendidas que terminan salvando carreras en contra. Es cuestión de tiempo para que explote su nivel con el bate.

Números de Contreras en 2026:

- 14 juegos, 48 turnos, 7 anotadas, 12 hits, 2 dobles, 2 jonrones, 8 impulsadas, 11 boletos, 16 ponches, .250 PRO, .419 OBP, .417 SLG, .836 OPS