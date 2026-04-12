MLB: San Francisco toma esta decisión luego de la lesión de Luis Arráez

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Pequeño contratiempo en la temporada de Luis Arráez. El venezolano ha tenido un inicio de campaña positivo con su nuevo equipo, Gigantes de San Francisco, en donde se ha adueñado de la segunda almohadilla y se ha convertido además en uno de los mejores bateadores de una ofensiva que no ha terminado de carburar.

Sin embargo, en la jornada de este sábado 11 de abril, el oriundo de San Felipe sufrió una situación que encendió las alarmas, luego de recibir una accidental patada en su mano derecha, propinada por Dylan Beavers, quien había saltado para tratar de un batazo que se dirigía hacia él, y que fue fildeado por el Venezolano.

Luis Arráez salió del juego con una contusión en su muñeca derecha, y si bien el golpe sufrido no fue grave, el manager de San Francisco, Tony Vitello, ha decidido darle el día libre para que se recupere al 100%.

Día libre para Luis Arráez

De cara al duelo que cierra la serie de tres compromisos ante Orioles de Baltimore, Tony Vitello, dirigente de San Francisco, ha decidido no alinear a Luis Arráez, para que el venezolano logre recuperarse por completo de la contusión que sufrió en su muñeca derecha y estar en su mejor estado de forma en la serie ante Cincinnati.

La "Regadera" se encuentra en buenas condiciones, al punto de que pudo haber jugado este compromiso. Sin embargo, Gigantes entiende que la temporada es bastante larga, por lo que no vale la pena tomar el riesgo tan temprano.

Luis Arráez tomará un día libre en medio de un comienzo bueno en lo individual, ya que registra promedio de .304, gracias a sus 17 imparables en 56 turnos al bate, además de tener seis remolcadas y tres extrabases. Un descanso que, sin duda, le vendrá de maravilla.