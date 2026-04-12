Confirmado: Regresa el Caballo del Año 2025 en Estados Unidos contra cinco rivales en esta importante carrera

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La jornada del sábado 18 de abril en el hipódromo de Oaklawn Park centrará la atención del mundo hípico con la disputa de su carrera soberana. Un selecto grupo de seis purasangres buscará la gloria y la millonaria bolsa de $1.250.000 en el recorrido de 1.800 metros.

La expectativa por el Oaklawn Handicap (G2) aumentó este domingo tras el anuncio oficial de los participantes. De una lista inicial de 16 nominados, solo seis ejemplares ratificaron su inscripción para el magno evento sabatino. La prueba, pautada sobre la superficie de arena en distancia de 1 1/8 millas, reunirá a lo más granado de la división en la actualidad.

El regreso del campeón del Preakness

Dentro de la nómina destaca la presencia de Journalism, ganador del Preakness Stakes (G1) en la temporada pasada. El pensionado del preparador Michael McCarthy cumplió este viernes 10 de abril su último ajuste profesional antes del viaje a Arkansas. El escenario para este movimiento fue la pista de arena de Santa Anita Park, en California.

El hijo de Curlin, poseedor de un historial de seis triunfos (tres de ellos de Grado 1), recorrió los 1.000 metros (5 furlongs) en un registro de 1:00.60. Según los reportes de pista, el purasangre trabajó "en las manos" y exhibió una condición física envidiable. Este ejercicio se ubicó en la posición número 15 entre los 58 briseos que se realizaron en dicha distancia durante la mañana californiana.

Un choque de trenes: Oaklawn Park Carrera

La carrera servirá de escenario para un nuevo enfrentamiento contra su archienemigo: Sovereignty. El actual Caballo del Año y Campeón de tres años partirá como el gran favorito de la competencia, lo que garantiza una de las rivalidades más intensas del calendario hípico estadounidense.

Posiciones de partida y favoritismo

Tras el sorteo reglamentario, el "Post Position" y el Morning Line para el Oaklawn Handicap quedaron definidos de la siguiente manera:

White Abarrio: Irad Ortiz Jr. (7/2) Liberal Arts: Francisco Arrieta (15/1) Sovereignty: Junior Alvarado (4/5) Duke Of Duval: Keith Asmussen (20/1) Journalism: José Luis Ortiz (5/2) Publisher: Erik Asmussen (15/1)

Un botín millonario

Con un premio total de $1.250.000, el Oaklawn Handicap se consolida como una de las citas imprescindibles de la primavera. La presencia de los hermanos Ortiz (Irad y José Luis) junto a figuras como Junior Alvarado, asegura un espectáculo de alta factura técnica sobre el sillín.

La cita es este sábado 18 de abril, día en el que Oaklawn Park abrirá sus puertas para una carrera que promete emociones de principio a fin y que podría definir el liderato de la división para el resto de la temporada.