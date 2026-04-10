Journalism queda listo para su regreso con este ejercicio que tuvo en Santa Anita

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La venidera jornada del sábado 18 de abril en el hipódromo de Oaklawn Park, tendrá como carrera central el Oaklawn Handicap (G2) de $1,250,000 en recorrido de 1 1/8 millas (1,800 metros), donde hay hasta el momento, 16 purasangres nominados de los cuales algunos de ellos ya están ratificados en su inscripción.

Uno de esos posibles contendientes es el ganador del Preakness Stakes (G1) del año pasado, Journalism. El pensionado de Michael McCarhy realiza este viernes 10 de abril su último ejercicio con miras a correr esta importante carrera, donde enfrentará a su archienemigo, el Caballo del Año y Campeón de tres años, Sovereignty.

Journalism ejercita con este llamativo tiempo

La arena de Santa Anita Park, el hipódromo californiano, recibe este viernes en horas de la mañana a Journalism, el hijo de Curlin que tiene en su historial seis triunfos, de los cuales tres de ellos son pruebas de Grado 1.

De acuerdo a la información suministrada, Journalism ejercitó 5 furlongs (1,000 metros) en tiempo de 1:00.60, en las manos, sobre la pista de arena del óvalo californiano. Su briseo final preparatorio para el Oaklawn Handicap (G2), estuvo en la posición número 15 de los 58 que se realizaron en esta distancia.

El ahora cuatroañero es propiedad de una poderosa sociedad conformada por el Eclipse Thoroughbred Partners, Bridlewood Farm, Don Alberto Stable, Robert La Penta, Elayne Stables Five y la gente del Coolmore: Sra. De John Magnier, Michael Tabor y Derrick Smith.

Precisamente, el Eclipse Thoroughbred Partners confirma que para la carrera de Oaklawn Park, llevará las sedas de Michael Tabor, reconocidos colores en el mundo por estar vinculados precisamente a ese tridente de Coolmore.

Journalism será montado por el puertorriqueño José Ortiz.