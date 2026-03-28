Francisco Arrieta sobre Counting Stars aplastó a sus rivales en la millonaria Fantasy Stakes G2 en Oaklawn Park

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Con el retiro de la yegua Explora este viernes en el Fantasy Stakes G2, que reparte $1 millón y se corre en distancia de 1,700 metros en pista de arena, el grupo quedó reducido a solo cinco potras de segundo año en carrera, por lo que la ganadora Counting Stars, con la monta del jinete zuliano Francisco Arrieta, se queda con 75 puntos en la ruta al Kentucky Oaks G1. Arrieta, además, coronó una jornada de cuatro victorias, que incluyó también el Matron Stakes de $250,000.

Kentucky Oaks: Counting Stars galopó a sus rivales

Ante un lote reducido de cinco potrancas Counting Stars, sacó la clase y se llevó la victoria, y dio un gran paso hacia el Kentucky Oaks G1 con la monta del jinete venezolano Francisco Arrieta para el entrenador Mark Casse y sumar 75 puntos. Esta hija de Honor A.P. llegó a esta carrera luego de escoltar a Explora en el Honeybee Stakes G3 el 1 de marzo en Oaklawn.

Counting Stars, bajo el control de Arrieta, se ubicó segunda desde la partida, detrás de Empath, que marcó parciales de 24.07 y 48.69 durante la recta más lejana. Al promediar los primeros 1,200 metros, Arrieta avanzó con fuerza para tomar el mando de la carrera y despegar su ventaja rumbo a la meta, con parciales de 1:13.48 y 1:38.22, para 1,200 y 1,600 metros, respectivamente.

Counting Stars sumó su cuarta victoria con una campaña de siete presentaciones, que incluye el Year's End Stakes y el Astral Spa Overnight Stakes. El Fantasy Stakes G2 es su primera de grado. La ganadora, propiedad de West Point Thoroughbreds, empleó crono de 1:44.47.

Póker de victorias para el jinete zuliano

Con un total de cuatro victorias, el jinete venezolano Francisco Arrieta coronó una tarde apoteósica. Dentro de este grupo de carreras estuvo el Matron Stakes por $250,000 con el ejemplar Haulin Ice para Saffie Joseph Jr. Además, con Lundberg y She Called, en pruebas comunes antes de las selectivas presentadas en la presente cartelera.

Francisco Arrieta regresa este sábado en la cartelera del Arkansas Derby Day, con nueve compromisos. Entre sus montas está Litmus Test para Bob Baffert en el millonario Arkansas Derby G1, prueba que está en la ruta al Kentucky Derby G1.