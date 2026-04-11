Claret Beret sorprende en el Apple Blossom Handicap (G1) y se pone rumbo a la Breeders' Cup

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Oaklawn Park situado en Hot Springs, Arkansas, tuvo este sábado 11 de abril una jornada importante donde el Apple Blossom Handicap (G1) fue el centro de atracción de la tanda que tuvo doce competencias.

Dicha carrera de $1,250,000 fue ganada en gran forma por Claret Beret, conducida por el jockey canadiense Micah Husbands para el establo de Saffie Joseph Jr., con un handicap de 120 Libras, peso que la favoreció muchísimo para someter a la gran favorita de grandes y chicos, Nitrogen, la campeona del Eclipse Award 2025.

Claret Beret pega con fuerza en Hot Springs

La siempre llamativa pista de Oaklawn Park recibe este sábado un clima perfecto para celebrar carreras de caballos. En el punto de las 1 1/16 millas (1,700 metros) sobre arena, nueve yeguas de cuatro años y más se dieron cita, en una competencia que forma parte del calendario Win And You're In de Breeders' Cup.

Claret Beret, que venía de imponerse en el Royal Delta Stakes (G3) el pasado 14 de febrero en Gulfstream Park, hizo una actuación de antología, pues estuvo cerca de la delantera y no aflojó, para poder soportar el paso que llevaba la puntera y mantener las fuerzas necesarias en el tramo decisivo de la prueba.

Mientras Claret Beret pasaba a dominar a la altura de los 600 metros por encima de Five G y Blue Fire, José Ortiz, el boricua que conducía a Nitrogen, la tenía reservada desde el cuarto lugar. Sin embargo, lo que no se esperaba “El Mago” es que Claret Beret tenía más energías de lo esperado y al ingresar al tiro derecho, despegó con autoridad.

Con una ventaja de 4 1/2 cuerpos, Claret Beret conquista el rico Apple Blossom Handicap (G1) por encima de Nitrogen, Majestic Oops y Regaled, en tiempo final de 1:42.21. La hija de Not This Time en Bessie M, propiedad del Miller Racing LLC y criada por Mitch Haynes, lleva ahora de 19-7.

Como Nitrogen era la primera cotizada de los apostadores, Claret Beret termina con dividendos de $19.60, $7.00 y $4.40, producto de su momio de 8-1. En cambio, Nitrogen, que concluye 4-5, genera dividendos de $2.60 y $2.10. Para Majestic Oops, tercera con el venezolano Francisco Arrieta, devuelve $3.40.

La victoria de Claret Beret la hace merecedora de un cupo para la Breeders' Cup Distaff (G1) del próximo mes de octubre en Keeneland.