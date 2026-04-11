Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el sábado 11 de abril

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El Hipódromo de Gulfstream Park, situado en Hallandale Beach, Florida, ofrece una llamativa cartelera para el sábado 11 de abril, donde en esta ocasión diez carreras se robarán la atención.

Este día nos trae varias pruebas interesantes, con la participación de muchos profesionales de diferentes nacionalidades. Dicha jornada corresponde a la presente temporada de carreras de nombre Royal Palm Meet.

Análisis de las carreras y picks para Gulfstream Park

La primera carrera será en 1,700 metros sobre tapeta, condicionada como Claiming de $25,000. A continuación, nuestras recomendaciones. Puedes apostar a este hipódromo en Meridiano Bet, donde juegas, ganas y cobras seguro:

Primera Carrera | 1.700m, tapeta (12:50 p.m. VEN)

Bernabeu (2): Luce para lograr su segundo triunfo.

Celtic Prionce (5): Va liviano en esta oportunidad y es peligroso.

Lomax (7): Los de Carlos David en Tapeta son de respeto

Segunda Carrera | 1.000m, tapeta (1:21 p.m. VEN) *cambia de superficie

Alpenglow (2): Con dupla poderosa puede responder en esta superficie

Elenique (5): Patrick Biancone tiene de turno a esta potra para imponerse

Thistooshallpass (7): Estrena Lasix y regresa con destacados aprontes

Tercera Carrera | 1.200m, arena (1:52 p.m. VEN)

Final Payment (4): Diego Herrera luce con este potro que va invicto en la distancia

Ripton's Music (2): El handicap a favor de 7 libras de Carlos Martinez puede marcar la diferencia

Relator (5): Viene bajado de distancia y de otro grupo superior. Cuidado

Cuarta Carrera | 1.100m, tapeta (2:23 p.m. VEN)

Dew (5): Viene de la tapeta de Turfway Park. Luce mucho.

Ramblin Betts (3): Insisten con Yolber Torres para tratar de sacarlo de perdedor

War to Remember (8): Tiene dos segundos consecutivos.

Quinta Carrera | 1.664m, tapeta (2:56 p.m. VEN)

Alley Oop Johnny (3): Regresa a Gulfstream Park donde ya tiene victoria y figuraciones

Seaver (4): En la superficie le ha ido bien. No lo subestimen.

Space Lunch (7): Ideal para combinar en las Exóticas

Sexta Carrera | 1.700m, tapeta (3:28 p.m. VEN) *cambia de superficie

Eternity (5): Tuvo un buen debut y ahora Casse le monta a Pietro Moran.

Woods (1): Este de Pletcher no se puede dejar por fuera. Repite en la superficie.

Guitarist (3): Regresa en forma listo para dar la pelea.

Séptima Carrera | 1.664m, tapeta (4:00 p.m. VEN)

World Traveler (6): Es el dato clave para este sábado. Samy Camacho se monta en esta veterana pistera que ha cumplido en el recorrido y ahora con cuatro briseos en Tampa Bay Downs, va en el intento de lograr la séptima victoria de su campaña.

Octava Carrera | 1.000m, grama (4:33 p.m. VEN)

Great Venezuela (3): Ante el retiro de Creed's Gold, aumenta la opción de la pensionada de Víctor Barboza Jr.

Le Amazonia (8): Compañera de establo del 3, va bien montada y no puede subestimarse.

Miss Vyvyanne (5): Lleva tres al hilo y la repite Pietro Moran.

Novena Carrera | 1.100m, tapeta (5:06 p.m. VEN)

Zolene (4): La que perdió en la pasada fue increíble. Regresa con velocidad.

Fermi (5): Primera vez en la distancia, pero bien montada.

The Package (3): Cambia de establo. Ya es ganadora en la tapeta de este circuito.

Décima Carrera | 1.000m, tapeta (4:33 p.m. VEN) *cambio de superficie