Dance To Remember lleva a Jaime Lugo a la inmortalidad: 2.444 fotos de por vida

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La inmortalidad deportiva tocó la puerta de Jaime “Pocho” Lugo este domingo en el óvalo de Coche. En una tarde marcada por el éxito y la precisión, el "General del Zulia" superó finalmente la barrera histórica de Ángel Alciro Castillo para alzarse como el máximo ganador de todos los tiempos en el hipismo venezolano. El hito se concretó a la altura de la décima competencia, donde la yegua Dance To Remember sirvió de vehículo para que el zuliano alcanzara la mítica cifra de 2.444 victorias de por vida.

La décima sexta reunión de la temporada 2026 en el óvalo de Coche quedará grabada en los libros de historia. La jornada, que contó con un atractivo programa de 13 competencias y cuatro eventos clásicos, sirvió de escenario para la consagración definitiva de Jaime “Pocho” Lugo. El experimentado látigo cumplió con sus cinco compromisos de monta y transformó la tarde dominical en un tributo a su constancia y calidad sobre el sillín.

El camino hacia la cima: El empate

La emoción alcanzó su primer punto álgido a la altura de la quinta carrera, en el ciclo de las pruebas no válidas. Lugo hizo yunta con el entrenador Riccardo D’Angelo para conducir al ejemplar Black Stone. En una demostración de superioridad, el pupilo de D’Angelo detuvo el cronómetro en un sólido 71.3 para el recorrido, triunfo que le permitió al "Pocho" igualar la mítica cifra de 2.443 victorias que ostentaba Ángel Alciro Castillo.

La victoria de la diferencia: Carreras Válidas

Sin embargo, el destino reservó el plato fuerte para la décima carrera de la tarde, válida como tercera competencia del juego del 5y6. En una prueba especial para yeguas de cuatro años debutantes o no ganadoras, Lugo montó a la yegua Dance To Remember.

La pupila de su establo no dio tregua a sus rivales y cruzó la meta "al reverendo galope" en una exhibición de poderío con ventaja no menor a los 15 cuerpos. Con un tiempo oficial de 78.4 para los 1.300 metros, Dance To Remember no solo obtuvo su primer éxito, sino que catapultó a Jaime Lugo a la inmortalidad. Con este impacto, el zuliano alcanzó las 2.444 fotografías, cifra que lo sitúa como el máximo ganador de carreras en la historia del turf nacional en solitario.

Un nuevo horizonte: El récord del Homenajeado Tovar

Con la marca de Castillo superada, el próximo gran hito en el horizonte del "General" son los 2.498 triunfos del legendario Juan Vicente Tovar. A sus 54 años, Lugo demuestra que mantiene la precisión y el vigor necesarios para perseguir la cifra del "Hombre Récord".

Una jornada de gala clásica: R16

Más allá de la hazaña de Lugo, los eventos clásicos de la tarde ratificaron el excelente momento que atraviesa el plantel equino en La Rinconada. Las victorias de Farolera (USA), Pontevecchio, Magicshadow (USA) y Kleobule completaron una cartelera de lujo que reunió a los ejemplares más selectos del patio.

El hipismo venezolano celebra hoy la vigencia de una leyenda viva. Solo resta desearle vida y salud a un profesional que, con cada zancada de sus conducidos, escribe una página dorada en el deporte de los reyes.