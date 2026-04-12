Kleobule aprovechó las líneas internas y sentenció el Clásico Peggy Azqueta en la recta final

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La pupila de Luis Peraza aprovechó el desgaste de las punteras para rematar con éxito en la recta final. Con este triunfo, la defensora del Stud “Kleobule” sumó su cuarta victoria en apenas seis presentaciones públicas.

El cierre del ciclo de pruebas selectivas de este domingo 12 de abril en el hipódromo La Rinconada tuvo como protagonista a la yegua Kleobule. La edición 17 del Clásico Peggy Azqueta (Grado II), disputada en un recorrido de 1.400 metros, reunió a destacadas yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, quienes compitieron por una bolsa a repartir de $162.500 en premios.

Paciencia y precisión en la arena de Coche: Selectiva Grado II

La competencia se desarrolló bajo un planteamiento de velocidad inicial por parte de Mother Carmen, ejemplar que intentó la victoria de extremo a extremo. Los parciales de la prueba marcaron 24.2 para los primeros 400 metros y 47.3 en la media milla. Sin embargo, el esfuerzo pasó factura a la puntera justo en el giro de la última curva.

Fue en ese instante cuando apareció la figura de Robert Capriles. El jinete, con una lectura de carrera impecable, ahorró terreno pegado a la baranda y esperó el momento oportuno para llamar a correr a su conducida. Ya en la recta final, Kleobule respondió con potencia, desplazó a sus rivales en los metros decisivos y se adjudicó un nuevo éxito de carácter selectivo. El cronómetro oficial registró un tiempo de 84.2 para la distancia, con un dividendo final en taquilla de Bs 444,61 a ganador.

La pizarra la completaron: Tale Of May (Usa) en el segundo lugar, Mother Carmen tercera, cuarta Like A Star (Chi) y completó la pizarra la número uno Lady Monique (Usa).

Efectividad comprobada: Victorias Yegua

La entrenada por Luis Peraza ratificó su excelente condición física y su capacidad para las distancias intermedias. La hija de Keep Thinking en Rosskarina por Two Beat exhibe ahora una campaña envidiable: cuatro triunfos en solo seis actuaciones. Su victoria no solo premió la paciencia de sus conexiones, sino que la consolidó como una de las piezas fundamentales dentro de su división en el óvalo de Coche.

El cuadro de honor de esta edición del Clásico Peggy Azqueta confirmó el dominio del Stud “Kleobule”, cuyos propietarios celebraron en el recinto de ganadores una de las fotos más significativas de la temporada 2026. Con este resultado, Capriles cerró una tarde de ensueño y ratificó su estatus como uno de los látigos más efectivos del momento en la hípica nacional.