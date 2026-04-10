¡Inédito en La Rinconada! Un hecho sin precedentes que une a seis ganadoras del Clásico Peggy Azqueta (GII)

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La edición 17 del Clásico Peggy Azqueta (GII), forma parte de la programación de la décima sexta reunión correspondiente al primer meeting de la temporada 2026, a realizarse el día domingo 12 de abril, a la altura de la novena competencia, quinta válida para el juego del 5y6 Nacional en horario pautado a las 4:20 de la tarde.

El llamado es para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, en distancia de 1.400 metros y participa un total de nueve competidoras que buscarán el premio adicional de $162.500.

Hazaña inédita: Yeguas ganadoras Clásico Peggy Azqueta La Rinconada Datos Hípicos

El historial de esta selectiva de Grado II atesora nombres memorables en su cuadro de honor. Sin embargo, la estadística revela un dato asombroso: Solo seis corredoras comparten la hazaña de registrar el mismo tiempo oficial para los 1.400 metros del trayecto.

Esta marca de precisión absoluta une a las campeonas en distintos años, pues detuvieron el cronómetro exactamente en el óvalo de Coche: Máxima (2009) y Miss Miranda (2010) lograron el crono en 83 segundos exactos, mientras que Darianna (2012) y Brave Yole (2023) marcaron 84.4, para finalizar con Fast Sensations (2024) y Bella Catira (2025) dejaron el tiempo en 86.1.

Miss Miranda (2010). Video: YouTube Anécdotas Hípicas.

Estas yeguas inscribieron sus nombres en la historia no solo por el triunfo, sino por la extraordinaria coincidencia de los tiempos oficiales, un hecho sin precedentes que añade mística a este importante cotejo del calendario nacional.

Darianna (2012). Video: YouTube Anécdotas Hípicas.

Brave Yole (2023). Video: YouTube Anécdotas Hípicas.

Ahora bien, este registro marca un hito inédito en la historia del evento selectivo que, hasta la fecha, esta coincidencia cronométrica representa una hazaña única en los registros oficiales del clásico.

Fast Sensations (2024). Video: YouTube Anécdotas Hípicas.

Bella Catira (2025). Video: YouTube Anécdotas Hípicas.