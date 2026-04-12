Pontevecchio impuso su ley en los metros finales y se llevó el Clásico Juan Vicente Tovar (GIII)

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El pupilo de German Rojas mostró su casta en la milla para adjudicarse la edición 19 de la importante cita selectiva. Con este triunfo, el joven jinete Oliver Medina inauguró su palmarés en eventos de grado en el óvalo de Coche.

La sexta competencia de este domingo 12 de abril en La Rinconada sirvió de escenario para la disputa del Clásico Juan Vicente Tovar (Grado III). La prueba, estructurada en una distancia de 1.600 metros, reunió a los mejores potros de tres años en un homenaje al "Hombre Récord" de la fusta venezolana, ganador de 16 estadísticas consecutivas. Con una bolsa especial de $130.000 a repartir, la carrera cumplió con las expectativas de la afición.

Un movimiento preciso hacia la gloria: Homenaje a uno grande

El tresañero Pontevecchio, bajo la preparación del experimentado German Rojas, logró su segunda victoria de la campaña y el primer éxito de carácter selectivo en su historial. El hijo de Neolithic en Venezuelanchampion por City Zip detuvo el cronómetro oficial en 99.1 para el recorrido de la milla.

El desarrollo de la competencia fue estratégico. El compañero de cuadra del ganador marcó el camino con parciales de 24.4 para los primeros 400 metros y 47.4 en la media milla inicial. Tras pasar los 1.200 metros en un registro de 73.2, el aprendiz Oliver Medina ejecutó un movimiento decisivo. El joven látigo lanzó su ataque contra el puntero Ponsigue y, tras un intenso duelo, logró el dominio definitivo en los metros finales de la recta.

Un bautismo clásico inolvidable

Para Oliver Medina, este resultado representó el primer evento selectivo de su trayectoria. Como dato curioso, el jinete manifestó en una entrevista concedida a Fermín Pérez Junior que el propio German Rojas le prometió la monta de este ejemplar con una consigna clara: ganar su primer clásico. El entrenador cumplió su palabra y Medina respondió con una conducción de altura.

Por su parte, German Rojas sumó su cuarta fotografía en esta prestigiosa prueba, lo que ratifica su eficiencia en la preparación de prospectos para la distancia de aliento. El podio del evento quedó conformado por Ponsigue en el segundo lugar, Bunker en la tercera posición, mientras que Macho Abarrio (USA) y More Than Galileo ocuparon el cuarto y quinto puesto, respectivamente.

Números del Potro: Pontevecchio

Nacido y criado en el Haras La Orlyana para los colores del Stud “Ramapan”, Pontevecchio ratificó su ascenso en la generación de relevo. En las taquillas del hipódromo capitalino, el ejemplar devolvió un dividendo de Bs 634,62 por ganador, una cifra que premió la fe de quienes confiaron en el talento del aprendiz y la experiencia de Rojas.