Humberto Correia: Clase y constancia para llegar a los 300 triunfos en La Rinconada

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El óvalo de Coche fue testigo de una gesta histórica este domingo. De la mano del campeón Astuto, el preparador Humberto Correia alcanzó la cifra dorada de las 300 victorias de por vida, en una jornada donde la eficiencia y el profesionalismo marcaron la pauta.

Tal como adelantó el equipo de Meridiano Web, el entrenador de purasangres Humberto Correia encaró la jornada dominical con un objetivo claro: sellar el hito de los 300 triunfos en su trayectoria profesional. La programación de 13 competencias, que incluyó cuatro eventos selectivos, ofreció el escenario ideal para que el preparador presentara sus mejores cartas.

El regreso del monarca: Reunión 16 La Rinconada

El momento definitivo ocurrió a la altura de la cuarta carrera del programa. Se disputó una prueba especial para caballos nacionales e importados de seis o más años, ganadores de cuatro, cinco y seis competencias. En esta cita, los aficionados centraron su atención en el puesto de pista número nueve.

Bajo la conducción del jinete Robert Capriles, reapareció el flamante ganador del Gran Premio Clásico Simón Bolívar 2025: el ejemplar Astuto. Tras una inactividad de 119 días, el hijo de Champlain en Lady Jadana por Forestry cumplió con los pronósticos de la cátedra y se adjudicó la victoria de manera contundente.

Un triunfo con sello de superioridad: 1.300 metros

El castaño de seis años, nacido y criado en el Haras La Alameda, ejecutó una carrera impecable. El purasangre accionó colocado durante los primeros tramos, mientras su jinete esperaba el instante preciso para exigir el máximo esfuerzo. En el giro de la última curva, Capriles movió a su conducido, quien respondió con potencia para desplazar a los punteros y dominar con absoluta comodidad en la mitad de la recta final.

Los parciales de la competencia reflejaron la firmeza del ganador: 24.0 para los primeros 400 metros, 47.3 en los 800 y 72.3 en los 1.200. El cronómetro global marcó un tiempo de 79.1 para la distancia. El cuadro de honor lo completaron Huracán Jesús en el segundo lugar, Calgary en la tercera posición, seguido por Río Bravo y Tank Abbott.

Estadísticas de un campeón

El abanderado del Stud “Los Audaces” sumó así su séptima fotografía en un total de 22 actuaciones públicas. En taquilla, el ejemplar devolvió un dividendo de Bs 149,52 a ganador y Bs 110,00 por concepto de place.

Un legado que inició en 1994: Humberto Correia

La trayectoria de Humberto Correia hacia este centenar de éxitos comenzó hace más de tres décadas. Su primera visita al recinto de ganadores data del 17 de diciembre de 1994, cuando el ejemplar Burking, con la monta de José Luis Rodríguez, le otorgó su bautismo triunfal para los colores del Stud “Mondego”.

Hoy, 32 años después de aquel inicio, la victoria de Astuto no solo ratifica la vigencia del ejemplar en las pruebas de aliento, sino que eleva a Correia al selecto grupo de profesionales con 300 triunfos en el hipismo venezolano.