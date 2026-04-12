Jaime Lugo escribe una página dorada en La Rinconada: Black Stone sella la victoria 2.443

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El "General del Zulia" alcanzó este domingo el registro histórico de Ángel Alciro Castillo. La hazaña se concretó durante la décima sexta reunión de la temporada 2026, en una tarde de gala que contó con 13 competencias y cuatro eventos clásicos.

La emoción del turf criollo vibró con intensidad este domingo 12 de abril en el óvalo de Coche. La jornada presentó un programa de alto nivel donde el plato fuerte lo conformaron cuatro eventos clásicos, citas que reunieron a los ejemplares más selectos del patio en busca de la gloria. En este escenario, el experimentado jinete Jaime “Pocho” Lugo asumió el rol de protagonista principal tras firmar cinco compromisos de monta con un objetivo claro: el récord histórico de victorias.

El instante de la gloria: Carreras No Válidas La Rinconada

El hito ocurrió a la altura de la quinta carrera del programa, una prueba especial para ejemplares de tres años, ganadores de una competencia. Lugo confió en las capacidades de Black Stone, un potro que entrena Riccardo D’Angelo y que demostró una superioridad absoluta sobre la pista.

El hijo de Tato Zeta en Extra Innings por Giant’s Causeway impuso su ley de extremo a extremo. Tras el salto inicial, el purasangre tomó el comando y marcó parciales de 23.4 en los primeros 400 metros y 48.1 en los 800. Sin dar tregua a sus rivales, el conducido por Lugo mantuvo el ritmo para cerrar en un tiempo global de 71.3 para el recorrido de los 1.200 metros. Con esta demostración, Black Stone alcanzó su segunda victoria en apenas cuatro presentaciones y se proyectó como una de las promesas del patio.

Un récord para la historia: 2443 Triunfos

Esta victoria no fue un triunfo cualquiera. Representó el éxito número 2.443 de por vida para Jaime Lugo, cifra que le permite igualar el récord de Ángel Alciro Castillo como uno de los máximos ganadores en la historia de la hípica nacional. Tras su reaparición la semana pasada con un segundo lugar, el látigo zuliano no detuvo su marcha hacia la cima y concretó la hazaña ante la ovación de la fanaticada.

El pupilo de D’Angelo, que defiende los colores de la caballeriza de "El Rey de la Efectividad", dejó dividendos en taquilla de Bs 368,09 a ganador y Bs 190,74 por concepto de place.

El General no detiene su marcha

Con este resultado, Lugo ratificó su vigencia y calidad sobre el sillín. Su nombre brilla ahora junto al de Castillo en la cima de la estadística histórica; un logro que premia décadas de disciplina y talento en cada conducción. La tarde dominical en La Rinconada queda marcada como el día en que el "Pocho" alcanzó este gran hito. No obstante, la historia puede crecer hoy mismo, pues todavía le restan tres oportunidades en la cartelera para superar la marca y consolidar su leyenda en el hipismo venezolano.