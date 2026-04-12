¿Dónde y cuándo ver "El Diablo Viste a la Moda 2" en Venezuela?

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El jueves 30 de abril será una fecha muy importante para los apasionados del glamour y la belleza, por el estreno de la película “El Diablo Viste a la Moda 2”. Tras casi 20 años de su estreno original, el público podrá ver de nuevo ver las aventuras fashion de Miranda Priestly, papel interpretado por Meryl Streep.

Fecha en Latinoamérica

En los últimos meses revistas, medios, cuentas y páginas de moda, han estado escribiendo sobre el film dirigido por David Frankel.

En un pequeño adelanto de la cinta, muestran que se basa en que Miranda Priestly, leyenda de la moda y directora de Runway, se enfrenta a una nueva amenaza, Emily Charlton, su ambiciosa exasistente ahora convertida en poderosa ejecutiva de una empresa rival.

El adelanto deja en expectativa al público por disfrutar ya del film, que estará disponible en Latinoamérica el jueves 30 de abril. Mientras, que en Estados Unidos, está pautada para el 1 de mayo de este 2026.

¿Dónde verla en Venezuela?

“El Diablo Viste a la Moda 2” ya tiene preventa disponible en el país en todos los cines a nivel nacional.

Tienen un pre-estreno pautado para el miércoles 29 de abril.

“La pre-venta ya está disponible. Asegura tu entrada para ver El Diablo Viste a la Moda 2 antes que nadie. Prepárate para volver a uno de los mundos más icónicos del cine”, escribió una de las franquicias de cine nacional.