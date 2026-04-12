Balance de la jornada 16: Estos son los montos a repartir en el 5y6 nacional en La Rinconada

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La décima sexta reunión de 2026 en el Hipódromo Internacional La Rinconada reafirmó el éxito del 5y6 nacional. La jornada, celebrada este 12 de abril, constó de 13 competencias con cuatro pruebas selectivas de Grado ganadas por:

XVIII Clásico "Manuel Fonseca Arroyal" (GIII): Farolera (USA)

XIX Clásico "Juan Vicente Tovar” (GIII): Pontevecchio

XV Clásico "Federico Carmona Perera" (GII): Magicshadow (USA)

LXVI Clásico "Peggy Azqueta" (GII): Kleobule

Meridiano: Monto sellado a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 registró una recaudación total de Bs. 372.724.880,00. De este monto, la institución destinó Bs. 52.181.483,60 para los cuadros que acertaron cinco ejemplares, mientras que los ganadores con los seis aciertos se repartirán un fondo de Bs. 201.271.435,60.

Ganadores 5y6 Dominical La Rinconada

El juego de las mayorías inició con el triunfo de Petareña en la primera válida. Bajo la conducción de Winder Véliz y la preparación de Jefferson Rivas, la yegua sentenció la prueba con una fuerte atropellada y detuvo el cronómetro en 86.4 para los 1.400 metros. Esta victoria reportó un dividendo de Bs. 291,03 a ganador.

Minutos después, el Clásico "Peggy Azqueta" (GII) centró la atención en la segunda válida. Kleobule, guiada por Robert Capriles y presentada por Luis Peraza, cruzó la meta en 84.2 para la misma distancia, con un retorno de Bs. 523,50 en taquilla.

La racha de favoritas continuó en la tercera válida con la importada Dance To Remember. La pupila de Riccardo D'Angelo, conducida por Jaime Lugo, brindó un espectáculo al ganar por 15 cuerpos de ventaja y agenciar 78.4 en los 1.400 metros, con un dividendo de Bs. 131,01.

Para la cuarta válida del 5y6 nacional consagró a Coffee Time. Con un tiempo de 87.4 y un dividendo de Bs. 230,95, la yegua le permitió a Winder Véliz completar su doblete de la tarde en el óvalo de Coche, al igual que el entrenador German Rojas.

En la quinta válida, el cincoañero Deep Attack se alzó con la victoria, montado por el látigo Oliver Medina y el entrenamiento de Fernando Parilli Araujo. El nacido y criado en el Haras Urama, deja en taquilla Bs 236,50 a ganador.

La jornada cerró con la sexta válida, prueba en la que Furia sentenció la victoria, y abonó un dividendo de Bs. 811,80 por concepto de ganador y le da al jinete aprendiz Oliver Medina la tercera victoria de la tarde.

Ganadores: 5y6 nacional Reunión 16 La Rinconada

Es importante destacar que los tickets con cinco caballos acertados, fueron en total, (8525) y cada uno pagó un total de Bs. 6.059,80 mientras que los afortunados ganadores de los seis ejemplares de la fama fueron (708), los cuales, se ganaron cada uno: Bs. 281,442,33. Que al cambio oficial del Banco Central de Venezuela, equivale a $589,85.