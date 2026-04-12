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MLB: Oswald Peraza dispara otro jonrón y queda a poco de lograr una gran cifra redonda

Por

Theoscar Mogollón González
Domingo, 12 de abril de 2026 a las 06:45 pm

La ofensiva del venezolano ha estado un poco apagada en las últimas presentaciones

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Oswald Peraza hizo acto de presencia este domingo en lo que fue la victoria por 9 a 6 de los Angelinos de Los Ángeles sobre los Rojos de Cincinnati. Allí, su bate se hizo sentir de gran manera con un enorme cuadrangular que sirvió para extender la ventaja de los suyos.

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Todo sucedió a la altura del cuarto episodio ante el abridor Andrew Abbott, quien pecó en su primer lanzamiento con un cambio por el medio, el cual no perdonó el venezolano para enviar la bola hacia el jardín izquierdo. La conexión tuvo una velocidad de salida de 102.6 mph y una distancia de 383 pies.

Vale mencionar que el larense tuvo otro aporte con el madero en el séptimo, cuando bateó un rodado de out a primera base que le permitió a Nolan Schanuel anotar desde la antesala. Al final ligó de 5-1 con jonrón, dos impulsadas y una anotada.

Peraza, muy cerca de los 100 hits

Luego de este encuentro, Oswald Peraza quedó a nada de conquistar su primera gran cifra redonda en la MLB. Y es que ahora acumula 99 hits de por vida en el Big Show, por lo será cuestión de muy poco tiempo para que alcance la centena de imparables.

Una vez lo consiga se convertirá en el pelotero venezolano número 164 en lograrlo, igualando además a Óscar Salazar y Alex Escobar.

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