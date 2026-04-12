MLB: Keibert Ruiz marca la diferencia en la victoria de Washington con un hit de oro

Suscríbete a nuestros canales

La jornada del domingo cerró con una gran victoria de los Nacionales de Washington por 8 a 6 en casa de los Cerveceros de Milwaukee. El héroe inesperado del encuentro terminó siendo Keibert Ruiz, que aportó el batazo clave en calidad de emergente.

A la altura del octavo episodio, el manager Blake Butera no lo pensó dos veces y envió al venezolano al plato. Y es que el panorama era de corredores en posición anotadora, con un out y el marcador igualado a seis carreras.

Fue entonces cuando Keibert Ruiz, en cuenta de 1 y 1, sacudió un estupendo batazo hacia el jardín central que le permitió a sus dos compañeros anotar las rayitas del triunfo.

Keibert no para de producir para Washington

Gracias a esta conexión, el carabobeño pudo remolcar por segundo encuentro consecutivo. De hecho, en lo que va del mes de abril acumula cinco impulsadas en seis presentaciones.

Por ahora, los números de Keibert Ruiz en la presente campaña señalan ocho carreras empujadas, tres anotadas, y un promedio al bate de .222 producto de seis imparables (dos dobles y un jonrón) luego de 27 turnos en nueve encuentros.