MLB: Bravos de Atlanta le cambia los planes a Martín Pérez

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En cuestión de horas, Martín Pérez pasó de formar parte del roster de 40 de los Bravos de Atlanta, a ser designado para asignación. Este movimiento llega justo después de que el lanzador tuviera una gran actuación frente a los Guardianes de Cleveland el día sábado.

Y es que el de Las Matas se vio sólido en cinco entradas de labor, en las que apenas permitió una carrera producto de un jonrón. Al final, sus compañeros no pudieron respaldarlo ofensivamente y terminaron blanqueados 6 a 0.

Nuevo destino para Martín Pérez

La misma organización se encargó de anunciar la noticia a través de sus redes sociales. La finalidad era hacer espacio en el roster para la incorporación del también lanzador Dylan Dodd desde la sucursal Triple-A.

Vale recordar que, en un principio, Martín Pérez acordó con los Bravos de Atlanta un contrato de Ligas Menores. Sin embargo, sus actuaciones en el Spring Training le permitieron formar parte del roster para el Opening Day.

Ahora, con el venezolano en asignación, la organización contará con siete días para definirle su futuro, ya sea cambiándolo, dejándolo en waivers para que otro equipo lo reclame, o dándole la libertad.

Incluso, Atlanta podría enviarlo a Ligas Menores, pero si tomamos en cuenta la trayectoria de Martín Pérez, éste podría negarse y optar por la agencia libre, manteniendo así la totalidad de su salario.

Números de Martín Pérez en la temporada 2026 de la MLB