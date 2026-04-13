MLB: José Altuve triplica en su jornada y también se luce con el guante

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Los Astros de Houston no pudieron aprovechar a un muy activo José Altuve en las bases y cerraron la semana con otra derrota, esta vez de 6 a 1 ante los Marineros de Seattle. Es así como el equipo ya suma siete caídas al hilo y se mantiene en el sótano de la División Oeste de la Liga Americana.

El grandeliga venezolano tuvo una jornada de tres imparables en cuatro turnos, con el detalle que ninguno de sus compañeros logró moverlo hasta el home. De hecho, en el sexto inning pegó un doble, pero al final fue víctima de una doble matanza que liquidó las esperanzas de anotar de su equipo.

Pero eso no fue todo. Astro Boy hizo gala de su exquisita defensa y protagonizó una de las mejores jugadas del domingo. En la baja del segundo capítulo, y con las bases llenas, Josh Naylor disparó un largo elevado en zona de foul, el cual persiguió el maracayero hasta atrapar la bola casi por los lados del jardín derecho.

Altuve comanda a Houston

Luego de este encuentro, José Altuve pasó a liderar otro apartado ofensivo de los Astros de Houston. Y es que además de las 12 carreras anotadas con las que cuenta, ahora su cifra de imparables aumentó a 19 para también tomar posesión del primer lugar. El resto de sus estadísticas señalan dos jonrones, seis carreras impulsadas y .333 de promedio.