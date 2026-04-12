LVBP: Luis Sojo sobre su paso en la gerencia de Leones: "Alguacil no fue el problema"

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"Las cosas no se dieron y hay que pasar la página". Esa fue una de las tantas frases que dejó Luis Sojo durante la entrevista que tuvo en Pura Bulla Podcast, en la que aprovechó para dar algunos detalles de lo que presenció mientras estuvo a cargo de la gerencia deportiva de los Leones del Caracas.

Fue un tema de ejecución, según Sojo

Para resumir un poco lo que fue la temporada 2026-2027 de la LVBP del conjunto capitalino, solo basta con recordar que finalizaron en el último lugar con marca de 24 victorias y 32 derrotas, sin olvidarnos que el pitcheo terminó siendo el más golpeado de toda la liga.

Como era de esperarse, la fanaticada cargó en todo momento contra la gerencia, al mando de Luis Sojo, así como contra el manager José Alguacil y sus decisiones en el terreno de juego. Sin embargo, para el gerente deportivo de la organización de ese entonces, ni Alguacil ni los peloteros fueron los culpables de la terrible zafra que vivieron.

"Yo no vi que (José) Alguacil era el problema. No fue el problema como tampoco lo fueron los jugadores, [fue] falta de ejecución. Nosotros fuimos un equipo que no lanzamos el octavo y noveno inning", comentó Sojo en el podcast.

Luego complementó: "¿Los peloteros saben eso? Claro que lo saben. Defensivamente fuimos un equipo promedio, y los peloteros lo saben. ¿Los peloteros ejecutaron en determinado momento? No, y ellos lo saben. Aquí no estoy inventando nada y tampoco estoy criticando, pero ahí están las estadísticas".

Asimismo, el dirigente caraqueño aprovechó para asumir su responsabilidad al frente de la gerencia de los Leones del Caracas, mencionando también que "no lo hizo bien, pero tampoco tan mal".

Por último, apuntó que los jugadores del conjunto melenudo apoyaron en todo momento el trabajo de Alguacil a lo largo de la temporada: "Los peloteros de Leones del Caracas, por los menos lo que yo vi, respetaban y querían a José Alguacil y estaban con él".