El diseñador venezolano detrás de los trajes del presidente Carlos Andrés Pérez

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El diseñador venezolano Giovanni Scutaro habló como nunca del vínculo que vivió con el fallecido presidente Carlos Andrés Pérez. En una reciente entrevista, el artista de la moda nacional, comentó que guarda en su memoria grande recuerdos con el mandatario.

Guiando al presidente

Con gran sonrisa y emoción, Scutaro contó de su primer encuentro con el presidente Pérez, quien le destinó los fondos necesarios para iniciar con el trabajo de los trajes.

Recordó que una de las anécdotas más bonitas, fue cuando el ejecutivo tachirense le preguntó qué le haría para cambiar su imagen, a lo que él con gran honestidad le respondió que le mejoraría el aspecto de sus patillas, las cuales eran muy características de Carlos Andrés.

“Yo le dije: ‘Usted debe tener un aspecto y actitud más moderno y vanguardista. Yo lo miraba con admiración, ya que era solo un chamo. Mi satisfacción fue que le decía: 'presidente Pérez hoy le toca colocarse esto y él se lo ponía'”, comentó.

Destacó que lo mejor fue ver la reacción del público en aquella época preguntándose por quién vestía al hombre detrás del liderazgo del país, quien realizaba viajes, presentaciones, entrevistas y salidas vestido muy elegante.

Un consejo muy valioso

Comentó que la gente conoció que era él sastre personal del presidente, por verlo llegar a La Casona tras la segunda victoria de Carlos Andrés.

“El me dijo unas palabras que yo guarde eternamente y siempre se lo digo a la gente: ‘No aceptes nunca que te digan que suerte tienes, dígale no es suerte, es éxito’ Usted es un hombre de éxito y por eso está conmigo”, expresó.

Hoy Scutaro es uno de los diseñadores más importantes del país, realizando cada año uno de los desfiles de moda más esperados e importantes.