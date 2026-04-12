Carolina Perpetuo reveló por qué pidió que la sacaran de la novela "¿Vieja yo?"

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La actriz venezolana Carolina Perpetuo habló en una entrevista de lo que fue su participación en la exitosa novela de Venevisión “¿Vieja yo?”, protagonizada por Mimí Lazo.

Una difícil producción

Fue en una conversación con Franklin Suárez para el pódcast "Colores, sonidos y sabores de mi tierra", que Perpetuo contó que las grabaciones de la novela fueron muy complicadas, al punto de pedir que la sacaran.

Muy clara y sin filtros, destacó que no se sentía muy cómoda con el personaje de Rosalía Torres de Estaba, y que las locaciones en Caracas se le hacían muy lejanas.

“Yo algunas novelas las sufrí, me pasó en una producción muy conocida llamada “¿Vieja yo?” en la que pedí que me sacaran. Estaba muy incómoda con la historia, con mi personaje y también grababa en un sitio muy lejos”, expresó en la entrevista.

Dijo que en aquel momento fue muy respetuosa en pedirle al Vicepresidente Ejecutivo de Venevisión, Manuel Fraiz Grijalba, su salida de la producción lanzada en el año 2008, ya que no era un personaje tan relevante que el público extrañaría.

En la entrevista Carolina estaba con su amiga y colega de la actuación Hilda Abrahamz, hablando de su conexión en el trabajo que han realizado en obras como “Esperando al italiano” y “Monólogos con la vagina”, esta última la llevan juntas en Miami, con Alba Roversi.