Farándula

Carolina Perpetuo, Hilda Abrahamz y Alba Roversi juntas en Miami ¿Qué se traen?

Las artistas prometen brindarle a la ciudad del sol una noche llena de talento y mucha diversión 

Por

Elvis González
Viernes, 20 de marzo de 2026 a las 05:13 pm
Carolina Perpetuo, Hilda Abrahamz y Alba Roversi juntas en Miami ¿Qué se traen?
Carolina Perpetuo, Hilda Abrahamz y Alba Roversi / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El talento venezolano brilla en cualquier lugar del mundo, y una muestra de ello son las actrices Carolina Perpetuo, Hilda Abrahamz y Alba Roversi. Las tres se han unido en Miami, para un importante proyecto.

NOTAS RELACIONADAS

Obra en Miami

Las artistas han anunciado fecha para la emblemática pieza "Monólogos de la Vagina", que han presentado con gran éxito en Venezuela en repetidas ocasiones. 

La obra ha contado con el talento de diversas actrices como Caridad Canelón, Julie Restifo, Tania Sarabia, Elba Escobar, Beatriz Valdés, entre otras.

Serán este viernes 20 de marzo, y ya mañana sábado 21 que realicen la pieza en el Teatro Tower de Miami, Florida.

Las artistas queridas y respetadas en Venezuela, estarán celebrando 30 años de la pieza que aborda la sexualidad femenina, el autodescubrimiento, el placer y la violencia de género.

Mensaje para el público

"Esto no es cualquier obra, es un desahogo colectivo en tacones, carcajadas y mucha verdad encima. Un elenco rotativo que tenemos y en cada función es distinta", escribió Hilda.

La última temporada de la pieza realizada en Caracas, fue en el Centro Cultural Chacao y con la participación de Mariela Celis, Marianella Salazar y Dora Mazzone.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada SPB Opening Day
Viernes 20 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?