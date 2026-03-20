Carolina Perpetuo, Hilda Abrahamz y Alba Roversi juntas en Miami ¿Qué se traen?

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El talento venezolano brilla en cualquier lugar del mundo, y una muestra de ello son las actrices Carolina Perpetuo, Hilda Abrahamz y Alba Roversi. Las tres se han unido en Miami, para un importante proyecto.

Obra en Miami

Las artistas han anunciado fecha para la emblemática pieza "Monólogos de la Vagina", que han presentado con gran éxito en Venezuela en repetidas ocasiones.

La obra ha contado con el talento de diversas actrices como Caridad Canelón, Julie Restifo, Tania Sarabia, Elba Escobar, Beatriz Valdés, entre otras.

Serán este viernes 20 de marzo, y ya mañana sábado 21 que realicen la pieza en el Teatro Tower de Miami, Florida.

Las artistas queridas y respetadas en Venezuela, estarán celebrando 30 años de la pieza que aborda la sexualidad femenina, el autodescubrimiento, el placer y la violencia de género.

Mensaje para el público

"Esto no es cualquier obra, es un desahogo colectivo en tacones, carcajadas y mucha verdad encima. Un elenco rotativo que tenemos y en cada función es distinta", escribió Hilda.

La última temporada de la pieza realizada en Caracas, fue en el Centro Cultural Chacao y con la participación de Mariela Celis, Marianella Salazar y Dora Mazzone.