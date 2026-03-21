Nieta de Reynaldo Armas gana Reina de Elozar 2026 ¡Conócela!

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Valery Armas es la nueva Reina de Elozar 2026. La jovencita posee gran estampa, belleza y talento en la música, al igual que su reconocido abuelo, el cantante y compositor venezolano Reynaldo Armas.

Una gran victoria

La jovencita se llevó la corona en una gala celebrada el 16 de marzo, en la que recibió el apoyo de su familia, equipo, jurado y el público.

Valery ahora tiene sobre su cabeza la corona de una de las fiestas más importantes y conocidos en el llano venezolano, gracias a la riqueza cultural, tradiciones y vestimenta típica que ofrecen a quienes participan.

A través de Instagram la jovencita posteó imágenes de su coronación, resaltando por llevar un vaporoso vestido en color rojo y cristales. Además, uno de sus momentos más destacados fue el desfile en traje de baño, en el que mostró seguridad y confianza en la pasarela.

Para Valery el ganar representa el esfuerzo de un trabajado duro junto a su equipo, a quienes agradeció en un post de Instagram.

Valery agradece el apoyo

Destacó que sin ellos no hubiese podido brillar y llevarse el título, que le abre camino en la industria de la belleza nacional, y para tal vez en un futuro participar en el Miss Venezuela.

“Con el corazón lleno de inmensa alegría y gratitud. Quiero agradecer a todos por hacer este sueño realidad. Gracias familia, amigos, team, patrocinadores y a todo el pueblo de Elozar por su apoyo incondicional”, escribió.

Se comprometió a llevar la corona y la banda con honor durante todo el año, es especial en representación de las mujeres en la sabana.

La jovencita tiene la belleza de la mujer llanera con una abundante cabellera negra, piel morena e intensos ojos café.