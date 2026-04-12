Carlos Baute vivió con euforia juego del Inter de Miami: Así reaccionó al ver a Messi

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El cantante venezolano Carlos Baute se encuentra desde hace semanas en Miami, aprovechando para dar entrevistas, participó en la gala de Premio Lo Nuestro 2026 y recientemente estuvo en el juego del Inter de Miami, contra los Red Bull New York.

Cantando en el campo de juego

A través de sus historias de Instagram el intérprete mostró lo mucho que se divirtió el sábado disfrutando del partido y viendo al jugador Lionel Messi.

En un clip compartió lo que fue su llegada al Nu Stadium, recibiendo un buen regalo, la camisa del Inter personalizada con el número 8 y su apellido.

El criollo que vive desde hace años en la madre tierra España, sostuvo un encuentro con su tocayo y colega de la música, Carlos Rivera, quien también apoyó al equipo de Miami.

Baute no dudo en cantar en el campo de juego un poco de su popular tema “Colgando en tus manos”, pero con un verso improvisado por el momento que decía: “Cuando estuvimos jugando en Miami”, que despertó aplausos de los presentes.

Viendo a Messi jugar

El artista de 52 años grabó en primera fila al astro del fútbol, dándolo todo en la gancha de juego para llevar a su equipo a la victoria, una situación que no fue posible ya que el Inter y los Red Bull quedaron empatados 2-2.

De lejos se veía a Messi muy concentrado y pendiente de cada movimiento del equipo adversario.

Con un fuerte grito el intérprete celebró los dos goles del Inter.