Carlos Baute defendió a Venezuela de los ataques de "Alofoke"

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Las declaraciones del empresario dominicano Santiago Matías, mejor conocido como “Alofoke”, sigue molestando a los venezolanos. No solo Diosa Canales, ha salido en defensa de los criollos, ahora también es el cantante y compositor Carlos Baute.

Molestia de Alofoke

Desde que Venezuela salió victorioso del campeonato de Béisbol, el dominicano ha estado muy molesto ya que había apostado una gran cantidad de dinero, asegurando que ganaba Estados Unidos.

Tras la victoria salió arremetiendo en contra del jugador Maikel García, expresando en tono de burla que los dominicanos tenían pan, una referencia a la situación que vivió Venezuela hace algunos años.

Además, vetó la participación de venezolanos en el reality “Planeta Alofoke”, que se transmitirá por Univisión desde el 12 de abril.

Respuesta de Carlos Baute

A través de un video publicado en TikTok el intérprete de “Colgando en tus manos”, le mandó un mensaje muy claro a “Alofoke”, destacando que el respeto no tiene pasaporte.

“Yo espero que recapacites, nosotros los venezolanos amamos a la gente dominicana. Yo no conocía a “Alofoke” hasta que me llegó ese video, yo siempre estaré al lado de la unión, la buena onda, el amor, la bachata y el merengue”, destacó el criollo.

Las palabras de Carlos despertaron aplausos en el público, muchos aún dolidos por las ofensas de Santiago Matías.