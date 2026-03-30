Maikel Garcia en el top 10 de fildeo en la apertura de la temporada 2026

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Mientras los reflectores suelen posarse sobre los cuadrangulares kilométricos y la velocidad en las bases, en el seno de los Reales de Kansas City hay una certeza matemática: si la pelota va hacia la tercera base, Maikel García se encargará del resto.

Tras la primera semana de acción en la temporada 2026 de la MLB, el oriundo de La Sabana no solo destaca por su madero tras el éxito en el Clásico Mundial, sino que se ha consolidado como una muralla infranqueable. Según los datos más recientes de Statcast, García ha iniciado la campaña ubicado en el Top 10 de los mejores fildeadores de todas las Grandes Ligas, basándose en la métrica de Fielding Run Value (FRV).

La ciencia detrás del guante

El Fielding Run Value es la métrica reina para evaluar la prevención de carreras. Combina el alcance del jugador (Range), la potencia y precisión de su brazo, y su capacidad para completar jugadas difíciles. Estar en el Top 10 en esta categoría durante el inicio de temporada sitúa a García en la élite defensiva, compartiendo terreno con nombres que habitualmente compiten por el Guante de Oro.

El valor de Maikel García en 2026 está siendo total. A su excelsa defensa en la esquina caliente se suma una madurez ofensiva notable. Algunos puntos clave de su semana (23-29 de marzo):

Consistencia: Mantiene un promedio de bateo sólido tras su gran actuación en el WBC.

Métrica élite: Su posicionamiento en el Top 10 de FRV confirma que su Guante de Oro obtenido en 2025 no fue casualidad.

Liderazgo: Se ha convertido en el ancla defensiva de un equipo de los Reales que apuesta por el pitcheo y la defensa para volver a la postemporada.

García continúa la tradición de excelencia de su familia y su pueblo, pero con un sello propio: una elegancia técnica que minimiza los errores y maximiza el outs. Para Kansas City, tener a un jugador que promedia un valor positivo tan alto en la prevención de carreras es equivalente a tener un abridor adicional en la rotación.