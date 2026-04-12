Sthefany Gutiérrez regresaría a los concursos de belleza casada y con un hijo

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Las redes sociales se han abarrotado de mensajes y videos de que la Miss Venezuela 2017 y 2da finalista del Miss Universo 2018, Sthefany Gutiérrez, podría regresar a los concursos. La criolla estaría por competir en Tailandia, en la primera edición All-Stars del Miss Grand Internacional.

Detalles de la edición All -Stars

Una de las primeras páginas en informar de la participación de la criolla, es la reconocida Tramoya Universal, destacando que mañana lunes 13 de abril la organización Miss Grand Venezuela, podría confirmar la designación.

La edición All-Stars del Miss Grand Internacional se viene preparando desde el 2025, con el requisito de recibir reinas que participaron en otros certámenes y no tuvieron la oportunidad de ganar.

El presidente de la organización Miss Grand Internacional, Nawat Itsaragrisil, ha comentado que la edición acepta mujeres trans, casadas, madres y sin límite de edad.

Las actividades comenzarán 16 de mayo con el arribo de todas las delegadas a Bangkok, y finalizará el 30 de mayo con la gran final.

Varias reinas han sido confirmadas en su mayoría de Asia, como Gazini Ganados, quien compitió en el Miss Universo 2019 representando a Filipinas.

Regreso de "La Gutiérrez"

La criolla tiene un legado muy grande en los concursos de belleza, siendo muy aclamada en Asia, donde es una de las misses venezolanas más importantes.

En el año 2018 se consagró como 2da finalista del Miss Universo, con una puesta en escena única, llena de energía y mucha actitud, en especial en el desfile de traje de baño.

Gutiérrez tiene un bebé llamado Jorge André, nacido en diciembre del 2024, fruto de su relación con Jorge Silva Cardona. En los últimos meses la pareja ha enfrentado rumores de separación.

Osmel Sousa fue confirmado como jurado del MGI All-Stars, abriendo mucho más la oportunidad para Gutiérrez, ya que el zar fue su mentor en Miss Venezuela y Miss Universo.