Así quedaron los resultados de las carreras de La Rinconada 12-04-2026

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La pasión hípica retornó al Hipódromo La Rinconada este domingo 12 de abril. La reunión número 16 del año presentó una atractiva cartelera de 13 competencias, en la cual destacaron cuatro pruebas de corte selectivo: Manuel Fonseca Arroyal (GIII), Juan Vicente Tova (GIII), Federico Carmona Perera (GII) y Peggy Azqueta (GII). Asimismo, el tradicional juego del 5y6 nacional inició sus acciones a partir de la octava carrera de la tarde.

Ganadores: Carreras Destacados R16 La Rinconada

Robert Capriles y Oliver Medina se alzaron como las figuras de la jornada con tres victorias por bando. Capriles impuso su ritmo sobre Astuto en la cuarta competencia, llegó al recinto de ganadores al importado Magicshadow (USA) en la 15ta edición del Clásico Federico Carmona Perera (GII) y cerró su triplete con Kleobule en el Clásico Peggy Azqueta (GII).

Por su parte, Medina brilló con Pontevecchio en el Clásico Juan Vicente Tovar (GIII), dominó la quinta válida con Deep Attack y sentenció el triunfo de Furia en la carrera de los acumulados.

A su vez, el entrenador Riccardo D'Angelo fue el más destacado de la tarde dominical al ensillar los ejemplares: Rey Joaquín en la primera carrera, Black Stone en la quinta competencia y el importado Dance to Remember (USA) en la tercera válida para el juego de las mayorías

Monto Sellado: 5y6 Reunión 16 La Rinconada

Asimismo, en la mencionada reunión del primer meeting en el óvalo de Coche, el juego del 5y6 recolectó un monto total sellado de Bs. 372.725.840,00 de los cuales, Bs. 52.181.617,60 se repartieron entre los ganadores con cinco caballos acertados, y para los ganadores con los cuadros con seis ejemplares, se repartieron, Bs. 201.271.953,60.

A continuación mostramos los resultados completos de la reunión dominical en el óvalo caraqueño:

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86''

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Rey Joaquín (2) 50 Samuel Yanez 1.076,29 2 Look At Daddy (1) 53,5 Y.Coa - 3 Quantum Leap (5) 50 J.Cespedes - 4 Prometheus (6) 54,5 R.Capriles - 5 Pan de Azúcar (4) 54 J.G.Hernández -

Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 1.076,29. Place: 163,94 y 233,08. Exacta: 2.131,06. Trifecta: 10.855,99. Superfecta: 29.096,10.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Tres Rosas (7) 53,5 Johan Aranguren 128,11 2 Top Woman Two (1) 54 J.Aray - 3 Divina Providencia (USA) (4) 54 O.Medina - 4 Supergirl (3) 51 W.Veliz - 5 Abusiva (5) 53,5 Edw.Jaramillo -

Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 128,11. Place: 120,08 y 313,13. Exacta: 535,97. Trifecta: 494,32. Superfecta: 621,58.

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.600 MTS - TPO: 99.1

XVIII Clásico "Manuel Fonseca Arroyal" (GIII)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Farolera (USA) (3) 56 José Alejandro Rivero 240,50 2 Star of God (USA) (6) 56 R.Capriles - 3 Madame Karina (7) 53 J.Lugo - 4 Princess Warrior (5) 53 Y.González - 5 Grand Gala (USA) (4) 56 Y.D.Coa -

Entrenador: Fernando Parilli Tota. Ganador: 240,50. Placés: 177,09 y 221,47. Exacta: 914,73. Trifecta: 5.680,00. No hubo Superfecta.

CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 79.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Astuto (9) 55 Robert Capriles 149,52 2 Huracán Jesús (2) 51 L.Funez Jr. - 3 Calgary (7) 55 J.Aray - 4 Río Bravo (4) 51 O.Medina - 5 Tank Abbott (3) 54 Y.Díaz -

Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 149,52. Placés: 110,00 y 163,01. Exacta: 820,59. Trifecta: 635,01. Superfecta: 3.082,41.

QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 71.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Black Stone (3) 53 Jaime Lugo 368,09 2 Gran Nicanor (6) 53 Y.González. - 3 Zorro Viejo (USA) (7) 58 R.Capriles - 4 El Gran Tucán (1) 51 W.Véliz. - 5 Charrasqueado (2) 53 J.Lugo Jr. -

Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 368,09. Placés: 190,74 y 153,45. Exacta: 1.159,41. Trifecta: 1.743,97. Superfecta: 21.884,46. Ret: 4.

SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.600 MTS - TPO: 99.1

XIX Clásico "Juan Vicente Tovar" (GIII)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Pontevecchio (5) 53 Oliver Medina 634,62 2 Ponsigue (4) 53 Y.González - 3 Bunker (2) 53 J.Aray - 4 Macho Abarrio (USA) (5) 58 Y.Díaz - 5 More Than Galileo (USA) (3) 58 J.Aranguren -

Entrenador: Germán Rojas. Ganador: 634,62. Placés: 180,59 y 230,09 Exacta: 1.757,16. Trifecta: 2.774,81. Superfecta: 1.737,73.

SEPTIMA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 84.4

XV Clásico "Federico Carmona Perera" (GII)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Magicshadow (USA) (4) 58 Robert Capriles 304,43 2 Special Element (USA) (6) 58 J.Aray - 3 Ekati King (USA) (7) 58 J.Aranguren - 4 San Benito (USA) (2) 58 F.Quevedo - 5 Gran Alabama (5) 53 J.C.Rodríguez -

Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 304,43. Placés: 142,96 y 120,50 Exacta: 787,39. Trifecta: 999,13. Superfecta: 447,99.

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Petareña (6) 52 Winder Véliz 291,03 2 Easyasyouplease(USA) (4) 54 O.Medina - 3 Tizn't Anymore (USA) (8) 56 J.A.Rivero - 4 Emmyarantza (1) 56 R. Capriles - 5 Catira Peshosha (5) 53 Fel. Velásquez -

Entrenador: Jefferson Rivas. Ganador: 291,03 Placés: 180,34 y 200,73. Exacta: 1.740,44. Trifecta: 6.025,77. No hubo Superfecta. Pool de 4: 49.253,99..

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 84.2

XVII Clásico "Peggy Ázqueta" (GII)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Kleobule (6) 53 Robert Capriles 523,50 2 Tale of May (USA) (3) 56 J.A.Rivero - 3 Mother Carmen (8) 54 Y.González - 4 Like A Star (CHI) (7) 56 F.Quevedo - 5 Lady Monique (USA) (1) 56 J.Aranguren -

Entrenador: Luis Peraza. Ganador: 523,50. Placés: 445,67 y 359,65. Exacta: 7.057,68. Trifecta: 34.539,48. No hubo Superfecta. Triple Apuesta: 7.615,66. No hubo Doble Perfecta.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 78.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Dance to Remember (USA) (2) 56 Jaime Lugo 131,01 2 Hatshepsut (9) 54 Fel.Velásquez - 3 Gran Feronia (10) 54 S. Yánez - 4 Victory Rose (6) 56 Y. González - 5 Miss Coco (8) 55,5 J.A .Rivero -

Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 131,01. Placés: 130,84 y 400,44. Exacta: 1.014,24. Trifecta: 2.118,30. Superfecta: 36.729,34.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 87.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Coffee Time (7) 53 Winder Véliz 230,95 2 Reina Amada (5) 56 R.Capriles - 3 Madame Walker (1) 54 J.C.Bellisario - 4 Elorza Princess (6) 52 A.Ybarra - 5 Mi Goajira Adorada (2) 55 Jer.Alvarado -

Entrenador: Germán Rojas. Ganador: 230,95. Placés: 153,28 y 110,00. Exacta: 908,07. Trifecta: 2.259,25. Superfecta: 5.189,51.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 87''

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Deep Attack (7) 52,5 Oliver Medina 236,58 2 El De Barrios (8) 53 Y. González - 3 Furetto (4) 53 J. Lugo Jr. - 4 High Black Cat (5) 53 J.G. Hernández - 5 Poloroid (1) 51 W.Véliz -

Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 236,58. Placés: 161,56 y 540,66. Exacta: 5.729,20. Trifecta: 21.253,42. No hubo Superfecta.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Furia (6) 51 Oliver Medina 811,80 2 Coach Sessa (USA) (2) 56 Y.González - 3 Sweet Sensations (1) 53 M.Rodríguez - 4 Sarasarita (8) 53,5 F.Puello - 5 Bienmesabe (9) 53 J.A.Rivero -

Entrenador: Juan Carlos García Mosquera. Ganador: 811,80. Placés: 262,61 y 599,12. Exacta: 11.194,51. Trifecta: 134.032,35. No hubo Superfecta. Triple Apuesta: 5.971,92. Súper Pool de 4: 7.961,06. No hubo Doble Perfecta. 5y6 (8525) boletos con 5 que pagan Bs. 6.059,80 c/u. (708) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 281.442,33 c/u. Loto Hípico: 117.154,34.