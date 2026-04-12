Hija de Viviana Gibelli tiene novio y publican sus primeras imágenes

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Aranza, la hija mayor de la presentadora y actriz Viviana Gibelli, sorprende en redes sociales al confirmarse que tiene novio. Fue su madre quien posteó en su perfil de Instagram imágenes de los enamorados dándose un romántico abrazo, en las instalaciones del Centro Comercial Líder.

Una publicación de amor

Las imágenes fueron publicadas la mañana de este domingo 12 de abril, tras la competencia de baile que tuvo Aranza en DAM “Desafío al Movimiento”. El jovencito se mostraba muy cariñoso con la hija mayor de la exconductora de “La Guerra de los sexos”.

Gibelli como madre responsable, hizo pública la relación de su pequeña nacida el 12 de abril del año 2009, quien recibió por parte de su novio unas hermosas flores por su dedicación, talento y energía en la competencia de danza.

La muestra de cariño entre Aranza y su novio, fueron recibidas con emoción por Viviana, quien grabó como ya su pequeña tiene el corazón lleno de amor.

En el video también aparece David Akinin, el padre de la jovencita, quien se mostró un poco negado a la idea de que Aranza ya tenga novio. Mientras que Sebastián, segundo hijo de la animadora, se mostró muy feliz por tener un cuñado.

Palabras de Viviana

“Habemus novio. ¿Qué vamos a hacer verdad?”, expresó la actriz de 60 años.

En una imagen la exreina de belleza posó muy sonriente con su hija y con el jovencito en una selfie, que despertó mensajes de cariño en el público, como la actriz Carmen Julia Álvarez, quien escribió: “El novio es bello”.

Hasta el momento no se conocen detalles del novio, como el nombre, edad y a qué se dedica. Lo que si se sabes, es que cuenta con la aprobación de Viviana para vivir el noviazgo con Aranza.