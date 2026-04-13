SPB: Trotamundos pasa la aplanadora sobre Gaiteros y le tumba el invicto

La jornada de este domingo en la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) fue testigo de algo que ya parecía impensable en esta temporada 2026. Y es que Trotamundos de Carabobo hizo respetar el Fórum de Valencia para endosarle la primera derrota del año a Gaiteros del Zulia, esto con un marcador de 76 a 71.
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Emociones de principio a fin
El choque arrancó con el elenco local haciéndose notar en el tabloncillo. El primer parcial lo ganaron con comodidad, 24-16, luego de aprovechar algunos errores en defensa de los zulianos. Sin embargo, la visita tuvo capacidad de reacción y ganó el segundo cuarto, 25-16, para cerrar la primera mitad con una ventaja mínima.
Ya a partir del tercer cuarto, Trotamundos volvió a la carga y arrolló a Gaiteros 20-11, una ventaja que defendieron a capa y espada. El último cuarto concluyó con victoria 19-16 para los zulianos, pero no fue suficiente para al menos forzar un tiempo extra.
De esta manera, Trotamundos de Carabobo (10-5) se consolida en el cuarto lugar de la clasificación, e iguala en puntos con unos Gaiteros del Zulia (12-1) que tratarán de pasar rápidamente la página de su primera derrota.
Mejores anotadores de Trotamundos de Carabobo
- James Reese | 17 puntos | 7 rebotes | 3 asistencias
- Eric Romero | 13 puntos | 8 rebotes | 2 asistencias
- David Cubillán | 11 puntos | 1 rebote | 6 asistencias
- Donta Smith | 10 puntos | 6 rebotes | 7 asistencias
Mejores anotadores de Gaiteros del Zulia
- Nazhiah Carter | 22 puntos | 3 rebotes | 5 asistencias
- Andre Nation | 10 puntos | 4 rebotes | 3 asistencias
- Miguel Simon | 9 puntos | 8 rebotes | 1 asistencia
- Jesse Zarzuela | 9 puntos | 1 rebote | 4 asistencias