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SPB: Marinos anuncia la salida de su entrenador Silvio Santander

El Acorazado Oriental sufrió una dolorosa caída este sábado que pudo haber causado la decisión del estratega

Por

Theoscar Mogollón González
Sabado, 11 de abril de 2026 a las 10:47 pm
SPB: Marinos anuncia la salida de su entrenador Silvio Santander
Foto: @coachsilviosantander
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Silvio Santander no continuará al frente de Marinos de Anzoátegui por lo que resta de la temporada 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB). La noticia la dio a conocer la propia organización minutos después de finalizar el compromiso de este sábado.

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Y es que el Acorazado Oriental no pudo conservar su ventaja y terminó cayendo por 77 a 73 ante Diablos de Miranda, un resultado que pudo haber sido el detonante de la renuncia del entrenador.

"Marinos de Anzoátegui informa a la fanaticada naval y al público en general que el director técnico Silvio Santander ha presentado su renuncia como entrenador del Acorazado Oriental", reza parte del comunicado que publicó el equipo en sus redes sociales.

Bajo el mando de Silvio Santander, Marinos tuvo récord de ocho victorias y seis derrotas en la presente campaña, posicionándose en el sexto lugar de la clasificación con 22 puntos. Además, vale mencionar que esta fue su cuarta caída de sus últimas seis presentaciones.

 

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