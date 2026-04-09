SPB: Marinos anuncia el fichaje de un viejo conocido entre sus importados

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Con el objetivo de recuperar el rumbo en la presente temporada de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), Marinos de Anzoátegui ha anunciado la incorporación de Michael Bryson para el restando de la edición 2026 en los tabloncillos venezolanos.

Su retorno al "Acorazado Oriental" lo reafirma como una de las principales referencias ofensivas del equipo, gracias a su impacto previo y su capacidad para liderar en momentos clave. El escolta resaltó como uno de los mejores foráneos no solo del quinteto naval, sino del torneo en la pasada entrega.

Con 1,93 metros de estatura, Bryson regresa como un jugador versátil, capaz de desempeñarse tanto en el perímetro como en la generación de juego. Su perfil combina anotación, experiencia internacional y conocimiento del sistema del equipo, elementos que lo convierten en una pieza importante dentro del esquema oriental para afrontar la segunda mitad de la temporada.

Michael Bryson se une a Marinos

Durante la temporada 2025, el jugador de 31 años tuvo un rol protagónico en la fase regular, disputando 24 partidos con un promedio de 32.1 minutos por encuentro. Registró 16.5 puntos, 5 rebotes, 2.0 asistencias y 1.3 robos por juego, destacando por su efectividad en el tiro exterior. En la postemporada elevó su rendimiento: en el Súper 8 promedió 22.2 puntos con altos porcentajes de acierto, mientras que en la Súper Ronda aportó 8.7 puntos y 2.7 rebotes por compromiso.

Además de su experiencia en el país, el jugador ha acumulado experiencia en ligas de Australia, Canadá, República Dominicana, Hungría, México, Estados Unidos, Venezuela y más recientemente en China, donde vio acción con Jiangxi GanChi en la NBL durante 2026.

En la campaña donde los jugadores extranjeros no han cumplido con las expectativas para el equipo oriental, la presencia del estadounidense será determinante en las posibilidades de Marinos de consolidarse entre los primeros lugares en la SPB.