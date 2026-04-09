¿Doble moral en la NBA? La feroz crítica de Draymond Green a la disparidad en las sanciones

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Draymond Green nunca ha sido de los que muerden la lengua, y tras la victoria del pasado martes contra los Sacramento Kings, el veterano de los Warriors volvió a poner el dedo en la llaga sobre uno de los temas más polémicos de la NBA: el "tanking" o la estrategia de dejarse perder para obtener beneficios en el draft.

Una cuestión de billetes y equidad

Para Green, la liga aplica una doble vara de medir cuando se trata de tocar el bolsillo de los protagonistas. En declaraciones recogidas por Anthony Slater de ESPN, el ala-pívot fue tajante:

"Me multan cuando hago algo mal. ¡Que multen a la gente sin piedad! Nos encanta quitarles dinero a los jugadores, así que sigan multando a los equipos. He visto solo un par de multas... Como liga, aceptan ese dinero de los jugadores en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué no es igual con las franquicias? A todo el mundo le gusta el dinero".

Estas palabras surgen en un contexto donde, el pasado febrero, la NBA impuso sanciones económicas a los Utah Jazz (500,000 dólares) y a los Indiana Pacers (100,000 dólares) por sentar deliberadamente a sus figuras, una práctica que Green considera mucho más extendida de lo que sugieren los castigos oficiales.

Los cálculos de Draymond

Con su habitual estilo mordaz, Green cuestionó la eficacia de la oficina del comisionado para identificar y castigar estas conductas. Según su perspectiva, la disciplina está siendo selectiva y poco rigurosa con las oficinas centrales de los equipos.

"En cuanto a la disciplina de equipo, vemos que 12 equipos están perdiendo a propósito y solo hemos visto dos multas", señaló Green con ironía. "Si mis cálculos no me fallan, hay otros 10 que se han ido de rositas. Es un cálculo rápido, podría equivocarme, así que no me juzguen si es así, pero la diferencia es obvia".

"Esta es una liga de jugadores"

Draymond finalizó su intervención subrayando la soledad del jugador ante el sistema disciplinario. Para el cuatro veces campeón de la NBA, existe una energía punitiva que se agota cuando los señalados no son los que están en la duela.

"No mantenemos esa misma energía cuando se trata de las organizaciones, de los árbitros o de cualquier otro que no sea el jugador", sentenció Green. "Simplemente no existe esa misma intensidad. Pero no hay que olvidar algo: esta es una liga de jugadores".

Reformas en el horizonte

El reclamo de Green coincide con un momento de transición en la liga. El comisionado Adam Silver ha expresado abiertamente su rechazo al "tanking" y, según reportes de Shams Charania, ya se barajan cambios estructurales para la temporada 2027.

En la reunión de la junta de gobernadores de marzo, se propusieron tres conceptos para desincentivar esta práctica. La idea principal es integrar a los equipos que logran clasificar a los playoffs en el proceso de lotería del draft, eliminando así el "premio" automático por terminar en el fondo de la tabla.